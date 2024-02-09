Çarşamba Karısı, Hınkır Munkur... Anadolu'nun korkulan kötü karakterleri

Abasılar/ Alkarısı/Albız

Abasılar veya bilinen diğer adlarıyla Alkarısı ve Albız, Yakut Türklerinden günümüze kadar ulaşan bir efsanedir. Hikayelerde demirden dişleri olan, tek ayaklı veya ayaksız, tek gözlü yaratıklar olarak tasvir edilir. Abasılar, yer altında yaşayan yaratıklardır ve yalnızca şamanlar tarafından görülebilir. Bu yaratıklar öncelikle, yalnız ve çaresiz insanlara musallat olurlar. Daha sonra onları delirterek ruhlarını çalarlar. Alkarısı ile ilgili bilinen bir diğer efsane ise lohusa kadınların ve bebeklerin ciğerleriyle beslendiği yönündedir. Bu yüzden Anadolu’da lohusa kadınlar tek başına bırakılmaz ve başlarına kırmızı kurdele takılır.