Çarşamba Karısı, Hınkır Munkur... Anadolu'nun korkulan kötü karakterleri
Birçok uygarlıkta olduğu gibi Anadolu uygarlıklarında da çeşitli mitolojik karakterler, insanların korkulu rüyaları haline gelmiştir. Çarşamba Karısı, Hınkır Munkur, işte Anadolu'da ürküten hikayeleriyle korkutan karakterler...
Abasılar/ Alkarısı/Albız
Abasılar veya bilinen diğer adlarıyla Alkarısı ve Albız, Yakut Türklerinden günümüze kadar ulaşan bir efsanedir. Hikayelerde demirden dişleri olan, tek ayaklı veya ayaksız, tek gözlü yaratıklar olarak tasvir edilir. Abasılar, yer altında yaşayan yaratıklardır ve yalnızca şamanlar tarafından görülebilir. Bu yaratıklar öncelikle, yalnız ve çaresiz insanlara musallat olurlar. Daha sonra onları delirterek ruhlarını çalarlar. Alkarısı ile ilgili bilinen bir diğer efsane ise lohusa kadınların ve bebeklerin ciğerleriyle beslendiği yönündedir. Bu yüzden Anadolu’da lohusa kadınlar tek başına bırakılmaz ve başlarına kırmızı kurdele takılır.
Çarşamba Karısı
Çarşamba karısı, Anadolu’da yaşayan mitolojik karakterlerden biridir. Efsaneye göre çarşamba günleri yeni bir işe başlanmamalı veya iş yarım bırakılmamalıdır. Aksi taktirde Çarşamba karısı gelerek o evde yaşayan çocukları kaçırır veya yarım bırakılan işleri bozarak eve kötülük saçar. Eğer Çarşamba Karısı’nın gelmesini istemiyorsanız salı gecesinden itibaren yarım iş bırakmamanız gerekir.
Emegenler
Tüm kötülüklerin kaynağı olarak nitelendirilen Emegenler, Yunan Mitolojisi’nde yer alan çok başlı yaratıklara benzetilir. Çerkez efsanelerinde yer alan Emegenler, üç ayda bir 100’den fazla çocuk doğurarak ortalığı karıştıran yaratıklar olarak bilinirler. Emegenler, Çerkez efsanelerinde yer alan Nartların baş düşmanı olarak anılır.
Enkebit
Enkebit, Anadolu’nun korkunç yaratıklarından biridir. Bu efsane İç Anadolu’ya özgü bir efsanedir. Karabasan’a benzeyen Enkebit, insanları uykusundayken boğarak öldürmeye çalışır. Enkebit; sağ avucu delik, başında altın fesi olan bir yaratıktır. Eğer kafasındaki fesi alabilirseniz, Enkebit sizi öldürmez ve sonsuz zenginliğe kavuşturur.
Hınkır Munkur
Hınkır Munkur, Anadolu’nun hikayeleşmiş canavarlarından biridir. Bu canavar insanları öldürme şekliyle tanınır. Avını önce boğarak öldürür daha sonra ise yer. Efsaneye göre bu yaratığın karnında, içinde yavrusunun bulunduğu bir torba vardır. Hınkır Munkur’dan kurtulmak için onu yavrusu üzerinden tehdit etmeniz veya üzerine idrarınızı yapmanız gerekir.
Şahmeran
Anadolu efsaneleri arasında en çok tanınan yaratıklardan biri Şahmeran’dır. Yılan vücutlu kadın olarak tasvir edilen Şahmeran, yılanların annesi olarak da bilinir. Vücudunun hem şifalı hem de zehirli olması onu efsaneleştiren özelliklerindendir. Efsaneye göre Şahmeran’ı gören kişinin vücudunda izler çıkar.
Karabasan
Karabasan, günümüzde de sıklıkla konuştuğumuz hatta birçoğumuzun gece geldiğine inandığı bir yaratıktır. Uykudaki insanların üzerine çökerek nefes almalarını ve hareket etmelerini engelleyen bu yaratığın çeşitli dualarla kovulabileceğine inanılır.
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