Kış hastalıklarına Anadolu şifası: Arabaşı Çorbası
Arabaşı çorbası, her bir yudumu sizi anılarınıza götüren sıcacık bir lezzet yolculuğu. Bu geleneksel çorba, etin, buğdayın ve özenle seçilen baharatların kusursuz bir birleşimiyle hazırlanır, sizi iç ısıtan bir deneyim sunar.
Arabaşı çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti ve özellikle kış aylarında insanları ısıtan bir favorisidir. Bu çorba, et suyu, haşlanmış buğday, baharatlar ve genellikle sarımsakla lezzetlendirilir. Arabaşı çorbasının benzersiz tadı, etin derin lezzeti ve buğdayın doyuruculuğuyla öne çıkar. Bir kase Arabaşı çorbası, sizi içten içe ısıtacak ve lezzet yolculuğunuza davet edecek!
ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Çorbası için:
- Tavuğun herhangi bir parçası (ben kalçalı butla yaptım)
- 1 yemek kaşığı salça
- Pul biber
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 2 kaşık un
- 6 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su
Hamuru için:
- 1 litre su
- 10 yemek kaşığı un
- Tuz
Yapılışı
- Çorbanın hamuru için 1 litre kaynamış suyu büyük bir tencereye alın ve ocağı yakın. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin.
- Ayrı bir kapta 1 su bardağı suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Sonra ise 1 su bardağı unu yavaş yavaş suyun içerisine eklerken bir yandan çırpıcı ile de karıştırın.
- Homojen halde bir krep kıvamına gelen karışımı ocağa koyduğunuz kaynar suyun içerisine yavaşça ekleyin. Eklerken bir yandan hızlıca çırpıcı ile karıştırmayı unutmayın ki topaklanmasın.
- Hamur karışımı kaynayana dek dek pişirmeye devam edin. Üzerinde minik kabarcıklar görmeye başladığınızda ocağı kapatın.
- Bir büyük borcamın tabanını su ile ıslatın ve ocaktan aldığınız hamuru borcama dökün. Bu hamuru oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin. Sonra ise buzdolabında en az 4-5 saat soğumaya bırakın.
- Tavuk butlarına tuz ekleyerek 1,5 litre suyun içerisinde düdüklü tencerede haşlayın. İyice haşlanan tavukları küçük parçalara ayırarak didikleyin. Kalan suyu ise çorbada kullanmak için bir kenara ayırın.
- Çorba için büyük bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yağlar tamamen eridiğinde unu ekleyip 1-2 dakika un kokusu çıkana dek kavurun. Un kavrulunca 2 tepeleme yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı toz acı biber ekleyin ve tekrar kavurun.
- Salça kavrulunca kenarda beklettiğiniz soğuyan tavuk suyunu ekleyin ve 5-6 dakika bu şekilde kaynatın. Su kaynayınca didiklediğiniz tavukları çorbaya ekleyin, 1-2 dakika daha tavuklar ile beraber çorbayı kaynatın ve hazır! (Bu noktada kıvamı koyu gelirse normal su eklemesi yapabilirsiniz.)
- Servis için dinlenmiş ve buzdolabında soğumuş hamurunuzu dilimleyin. Çorbanızı içmeden önce ise mutlaka limon suyu eklemeyi unutmayın.
- Kaşığınızla bir parça hamurdan alın, çorbanın içerisine daldırarak keyfini çıkartın. Afiyet olsun.
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