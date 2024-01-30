Kış hastalıklarına Anadolu şifası: Arabaşı Çorbası

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:47

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:47

Arabaşı çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti ve özellikle kış aylarında insanları ısıtan bir favorisidir. Bu çorba, et suyu, haşlanmış buğday, baharatlar ve genellikle sarımsakla lezzetlendirilir. Arabaşı çorbasının benzersiz tadı, etin derin lezzeti ve buğdayın doyuruculuğuyla öne çıkar. Bir kase Arabaşı çorbası, sizi içten içe ısıtacak ve lezzet yolculuğunuza davet edecek!

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorbası için:

Tavuğun herhangi bir parçası (ben kalçalı butla yaptım)

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık un

6 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Hamuru için:

1 litre su

10 yemek kaşığı un

Tuz

Yapılışı