ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
İçerik üreticisi Behçet Yalın Özkara, ChatGPT-4o'ya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularını çözdürdü ve aldığı puanları ve kazanabileceği üniversiteleri açıkladı. ChatGPT-4o'nun sınav performansı merak konusu oldu.
ChatGPT-4o, TYT'de Türkçe'den 28.75 net, Sosyal Bilimlerden 16.25 net, Matematik'ten 2.5 net ve Fen Bilimlerinden 5 net yaptı.
Alan Yeterlilik Testinde (AYT) ise Sosyal 1 testinden 36.25 net, Sosyal 2 testinden 35 net ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden tam puan aldı.
AYT Matematik'te -5 net, Fen Bilimlerinde ise 2.5 net yaptı.
Bu sonuçlar doğrultusunda, ChatGPT-4o Eşit Ağırlık'ta 347 puan, Sözel'de 469 puan ve Sayısal'da 239 puan elde etti.
Bu puanlarla ChatGPT-4o, Eşit Ağırlık puanıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat, Sözel puanıyla ODTÜ Tarih ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşebiliyor.
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