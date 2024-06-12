ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

İçerik üreticisi Behçet Yalın Özkara, ChatGPT-4o'ya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularını çözdürdü ve aldığı puanları ve kazanabileceği üniversiteleri açıkladı. ChatGPT-4o'nun sınav performansı merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 22:09
ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

ChatGPT-4o, TYT'de Türkçe'den 28.75 net, Sosyal Bilimlerden 16.25 net, Matematik'ten 2.5 net ve Fen Bilimlerinden 5 net yaptı.

ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

Alan Yeterlilik Testinde (AYT) ise Sosyal 1 testinden 36.25 net, Sosyal 2 testinden 35 net ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden tam puan aldı.

ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

AYT Matematik'te -5 net, Fen Bilimlerinde ise 2.5 net yaptı.

ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

Bu sonuçlar doğrultusunda, ChatGPT-4o Eşit Ağırlık'ta 347 puan, Sözel'de 469 puan ve Sayısal'da 239 puan elde etti. 

ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...

Bu puanlarla ChatGPT-4o, Eşit Ağırlık puanıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat, Sözel puanıyla ODTÜ Tarih ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşebiliyor.

ChatGPT YKS üniversite

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