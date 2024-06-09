Figen Atalay
Figen Atalay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Tezinizi ChatGPT yazarsa ne olur?

09 Haziran 2024 Pazar

Başınız çok kötü derde girebilir! Öğrenciler epeydir yapay zekayı ödevlerinde, tezlerinde kullanıyor. Bazen ödevin tamamı yapay zekaya yaptırılıyor, bazen de bir kısmı. Yapay zeka tespit araçlarıyla gerçeği ortaya çıkarmak kolay değil, tam doğru sonuç vermiyorlar, güvenilir değiller ama hoca bir kez bundan kuşkulandı mı öğrenciden yapay zeka kullanmadığını kanıtlamasını isteyebiliyor.

İşin ahlaki kısmı da çok karışık! Öğrencinin, yapay zekaya yaptırdığı tezi  kendisi yazmış gibi göstermesi hem etik değil hem de okuldan atılma nedeni bile olabilir. Bir de üstelik öğrenme eylemi de gerçekleşmemiş oluyor.

Ama diğer taraftan yapay zekayı öğrenme sürecinde kullanmanın yararı da çok. Öğrenciler zaten ödevlerinde -gizli ya da açık-yapay zeka kullanmaktan asla vazgeçmeyecek. O zaman yapay zekanın güvenli ve etik kullanımını onlara öğretmek gerekiyor.

''The Impact of ChatGPT on Higher Education: Exploring The AI Revolution'' (Yükseköğrenimde ChatGPT'nin etkisi: '' Yapay zeka devrimini keşfetmek) başlıklı bir kitap yazan MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bizde yapay zekanın kullanılmasını yasaklamak yasak. Diğer eğitim kurumları yapay zekayı nasıl yasaklayacaklarını düşünürken biz yapay zekayı nasıl eğitime entegre edeceğimizi politika belgemizde yazdık'' diyor.

Kitabın diğer yazarı Caroline Fell Kurban'a göre de üniversitelerin yapay zeka politikası yok ama ''Başa bela kopya vakaları'' var. Etik kullanıma yönelik problemler var. Öğrenciler, bu konuda neye izinleri var?, Neye yok?, Neyi suistimal ediyorlar? Bilmiyor. Hocalar da bilmiyor.

VERİLER BİLİMSEL VE TARAFSIZ MI ?

YÖK, geçtiğimiz günlerde ''Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zeka (ÜYZ)Kullanımına Dair Etik Rehber'' hazırladı ve üniversilere gönderdi.

Rehberde, bilimsel doğruluk ve dürüstlük açısından riskler şöyle sıralanıyor:

''Her ne kadar başlangıçta açık kaynak sistemler olarak tasarlanmış olsalar da ÜYZ sistemlerinin eğitiminde kullanılan veri kaynakları, eğitildiği modeller ve çalışma mantığı tamamen kontrole açık değildir.Bu yüzden, ÜYZ ile üretilen bilginin yanlış veya taraflı olabileceği alan uzmanları tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle ÜYZ’nin çıktı olarak sunduğu bilgiler bilimsel geçerlilik açısından sınanmaya muhtaçtır.

DOĞRULANMASI GEREKİR

Ayrıca yine ÜYZ tarafından üretilen çıktılar, bilimsel kaynaklarda yer alışları açısından da teyide muhtaçtır. Çıktıların bilimsel doğruluğuna ilişkin bu risklerin yanı sıra ikinci önemli sorun alanı bilimsel taraflılıktır. ÜYZ ancak erişimi olan veri kadar tarafsız olabilir. Başka bir deyişle, ÜYZ’nin temel aldığı veri taraflı ise, çıktıların da taraflı olması kaçınılmazdır. ÜYZ’nin veri kaynakları gerçek dünyanın tam yansımasını değil, sadece belirli bir kısmının süzgeçlerden geçirilerek elde edilmiş simgelerinden oluşmaktadır. Günümüzde ÜYZ’nin bilimsel doğruluk ve tarafsızlık açısından henüz yeterli seviyede olmadığını göz önünde bulundurmak ve bu nedenle bilimsel araştırma ve yayın sürecinde kullanımına ihtiyatla yaklaşmak gerekir.Bilimsel çalışmalarda ÜYZ kullanımı yazarlık, telif hakkı ve intihal gibi etik sorunlar içerdiğinden, alıntılama ilkelerine dikkat edilmelidir.''


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Tezinizi ChatGPT yazarsa ne olur? 9 Haziran 2024
Almanya'ya nasıl gidilir? 11 Mayıs 2024
Sorunlu 'çocuk algısı'nı nasıl yıkarız? 2 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar İki yüz değil, iki bin yıl öncesine götürülüyoruz
Özdemir İnce
Özdemir İnce Eleştirilere aldırmayan bakan
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Politik sırat köprüsü, RTE ile dans
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bahçelievler’de katledilen gençlerin anısına saygıyla...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Yeni anayasa değil, hukuk devleti istiyoruz!
Zeynep Oral
Zeynep Oral Ortaya karışık
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Yalan yok, doğduğum ülkeyi özlüyorum
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Avrupa’nın kader seçimi
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Enflasyon zirve yaptı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Metiner'den değişim çıkışı: 'Tepeden başlamalı'

AKP'li Metiner'den değişim çıkışı: 'Tepeden başlamalı'
Yürüyüşe çıkan kadın 900 yıllık hazine buldu!

Yürüyüşe çıkan kadın 900 yıllık hazine buldu!
Utancından eşine söyleyemediği belirti 'kanser' teşhisi getirdi

Utancından eşine söyleyemediği belirti 'kanser' teşhisi getirdi
Ferahlatıcılığı ile yazın yeni favorisi olmaya aday… Meyveli yoğurt bar tarifi!

Ferahlatıcılığı ile yazın yeni favorisi olmaya aday… Meyveli yoğurt bar tarifi!
Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’yı sağanak vurdu! Araçlar yolda kaldı, sokaklar göle döndü

Ankara’yı sağanak vurdu! Araçlar yolda kaldı, sokaklar göle döndü
Mehmet Şimşek uyardı: 'Şimdiden haber vereyim...'

Mehmet Şimşek uyardı: 'Şimdiden haber vereyim...'
Cumartesi Anneleri 1002’inci haftada: ‘Hiç görmediği amcasını arayan bir cumartesi torunuyum’

Cumartesi Anneleri 1002’inci haftada: ‘Hiç görmediği amcasını arayan bir cumartesi torunuyum’