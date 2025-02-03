Harvardlı bilim insanları açıkladı: Cilt bakımında bu yöntemler yaşlılığı önlüyor

Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:44

Güncelleme: 03.02.2025 - 21:44

Cildimizin genç ve sağlıklı görünmesi için sadece pahalı kremler ve kozmetik ürünler yeterli değil. Harvardlı uzmanlar, kırışıklıkların önlenmesinde doğru alışkanlıkların en az kullanılan ürünler kadar önemli olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, çoğumuz farkında olmadan cildimize zarar veren bazı hatalar yapıyoruz. İşte derin kırışıklıklara sebep olan 4 büyük hata ve bunlardan kaçınmanın yolları!

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Güneşin zararlı UV ışınları, ciltte erken yaşlanmaya ve kırışıklıkların derinleşmesine yol açar. Harvardlı uzmanlar, günlük olarak en az SPF 30 içeren bir güneş kremi kullanmanın cilt sağlığı için kritik olduğunu vurguluyor. Güneş kremi kullanmamak, özellikle göz çevresinde "kaz ayakları" olarak bilinen ince çizgilerin belirginleşmesine neden olabilir.

GÖZLÜK VE ŞAPKA TAKMAMAK

Gözleri kısmak, göz çevresindeki kasların sürekli çalışmasına ve zamanla kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmak, gözleri kısmayı engelleyerek bu bölgedeki kırışıklıkların oluşumunu azaltır. Ayrıca, şapka takmak yüzün diğer bölgelerini de güneşin zararlı etkilerinden korur.

STRES YÖNETİMİNDE BAŞARISIZLIK

Sürekli stres altında olmak, yüz kaslarının gerilmesine ve mimik çizgilerinin derinleşmesine yol açar. Öfke, üzüntü ve kaygı gibi duyguların sıkça yaşanması, ciltte kalıcı kırışıklıkların oluşumunu hızlandırır. Stres yönetimi teknikleri uygulayarak cilt sağlığını korumak mümkündür.

SİGARA İÇMEK

Sigara, cilde giden kan akışını azaltır ve kolajen ile elastin gibi cildin esnekliğini sağlayan proteinleri parçalar. Bu durum, cildin sarkmasına ve kırışıklıkların derinleşmesine neden olur. Sigara içmek, özellikle ağız çevresinde belirgin çizgilerin oluşumuna katkıda bulunur.

CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Harvard Health Publishing'in Cilt Bakımı ve Onarımı raporunda, sağlıklı bir cilt için şu adımlar öneriliyor: