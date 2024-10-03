Ciltte oluşan çizgileri onarıyor, kan dolaşımını artırıyor: Çatlaklara iyi gelen 6 etkili doğal yöntem

3. SHEA YAĞI VE KAKAO YAĞI:

Shea yağı ve kakao yağı, özellikle hamilelik sırasında çatlakları önlemekte ve mevcut çatlakları azaltmakta oldukça etkilidir. Bu doğal yağlar, cildi yoğun bir şekilde nemlendirir ve elastikiyetini artırır. Günde bir veya iki kez çatlakların üzerine masaj yaparak uygulandığında, cildin kendini yenilemesine katkı sağlar. Özellikle gece yatmadan önce uygulandığında, cildin bu yağları daha iyi emdiği gözlemlenmiştir.