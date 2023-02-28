Çin'de ilkbaharın gelişiyle tarım faaliyetleri arttı
İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar kademeli olarak artarken, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde çiftçiler aktif bir şekilde çiftçilik ve tarım faaliyetleri hazırlıklarıyla meşgul.
İşte Xinhua fotoğrafçısının objektifinden yansıyan, farklı şekillerdeki rengarenk tarım arazilerinin eşsiz manzarası...
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasının Taotian köyündeki bir tarım arazisinin havadan görünümü.
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü
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