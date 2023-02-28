Çin'de ilkbaharın gelişiyle tarım faaliyetleri arttı

Xinhua
28 Şubat 2023 Salı, 10:00
<p>İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar kademeli olarak artarken, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde çiftçiler aktif bir şekilde çiftçilik ve tarım faaliyetleri hazırlıklarıyla meşgul.</p>

İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar kademeli olarak artarken, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde çiftçiler aktif bir şekilde çiftçilik ve tarım faaliyetleri hazırlıklarıyla meşgul.

<p>İşte Xinhua fotoğrafçısının objektifinden yansıyan, farklı şekillerdeki rengarenk tarım arazilerinin eşsiz manzarası...</p>

İşte Xinhua fotoğrafçısının objektifinden yansıyan, farklı şekillerdeki rengarenk tarım arazilerinin eşsiz manzarası...

<p>Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.</p>

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.

<p>Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.</p>

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.

<p>Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.</p>

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü.

<p>Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasının Taotian köyündeki bir tarım arazisinin havadan görünümü.</p>

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasının Taotian köyündeki bir tarım arazisinin havadan görünümü.

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<p>Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü</p>

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü

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