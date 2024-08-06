'Deadpool & Wolverine' gişede liderliğini sürdürdü: Türkiye'de 700 binden fazla kişi izledi...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 21:01

Güncelleme: 06.08.2024 - 21:01

"Deadpool & Wolverine" filmi, ikinci hafta sonunda yaklaşık 144 bin seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini korudu. Film, vizyondaki ilk on iki gününde 750 bin seyirci baremini aştı.

Toplamda 784 bin 263 seyirciye ulaşan "Deadpool & Wolverine", dünya genelinde de gişe liderliğini sürdürüyor. Yaklaşık bir hafta sonra, Türkiye'de bir milyon seyirci baremini aşan yabancı filmler arasına katılması bekleniyor.

TERS YÜZ 2 VE ÇILGIN HIRSIZ 4'TEN BÜYÜK BAŞARI

Tüm zamanların en çok izlenen yabancı animasyon filmi olan "Ters Yüz 2" (Inside Out 2), sekizinci hafta sonunda 44 bin 406 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korudu.

Yazın revaçta olan bir diğer animasyon filmi "Çılgın Hırsız 4" (Despicable Me 4), 38 bin 227 seyirciyle üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Haftanın öne çıkan yeni filmi "Tuzak" (Trap), açılışını 7 bin 619 seyirciyle dördüncü sırada gerçekleştirdi. Korku serisinin devam filmi "Siccin 7" ise 6 bin 163 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer aldı.