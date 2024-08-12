'Deadpool ve Wolverine' küresel gişede 1 milyar doları geçti

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:14

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:14

"Deadpool & Wolverine", küresel gişede 1 milyar dolar barajını aşarak büyük bir başarıya imza attı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerde olduğu bu Marvel devam filmi, özellikle hayranlar arasında büyük bir ilgi gördü ve gişede beklenenden daha iyi performans gösterdi. Film, Kuzey Amerika'da 494,3 milyon dolar ve uluslararası alanda 535,1 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 1,029 milyar dolara ulaştı.

Bu başarı, "Deadpool & Wolverine"i tarihin en yüksek hasılat yapan R dereceli filmi olma yolunda ilerletti. Film, 2019'un "Joker" filmini geçerek bu unvanı elde etmeye oldukça yakın. Aynı zamanda, 2024 yılında 1 milyar dolar sınırını aşan ikinci film olarak Disney'in gişe başarısına katkıda bulundu.

"Deadpool & Wolverine", Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) bir parçası olarak 1 milyar dolar sınırını aşan 11. film ve Disney'in 31. filmi oldu. MCU'nun son dönemlerde yaşadığı gişe zorluklarına rağmen, bu film büyük bir ticari başarı elde ederek Marvel için moral kaynağı oldu.

Filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstlendi ve Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'a, Fox dönemine ait birçok kahraman da eşlik etti. Jennifer Garner (Elektra), Chris Evans (Human Torch), ve Wesley Snipes (Blade) gibi ikonik karakterler, Deadpool ve Wolverine'in zaman yolculuğu macerasında önemli roller üstlendiler. Bu, daha önce 20th Century Fox'a ait olan karakterlerin başrolde yer aldığı ilk MCU filmi olarak da dikkat çekti.