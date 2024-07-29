'Deadpool & Wolverine' dünya çapında açılışını rekorla yaptı...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:45

Marvel'ın son filmi "Deadpool & Wolverine", dünya çapında 438,3 milyon dolarlık etkileyici bir açılış yaparak tüm zamanların en büyük R-rated açılışını gerçekleştirdi. Film, uluslararası alanda ise 233,3 milyon dolar hasılat elde etti.

"Deadpool & Wolverine", Amerika'da şimdiye kadarki en büyük R-rated açılışı gerçekleştirerek rekor kırdı. Ayrıca, dünya çapında da "Deadpool" ve "Joker" gibi önceki R-rated hitleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Bu açılış, 2022'deki "Avatar: Suyun Yolu" filminden bu yana en büyük küresel açılış olarak dikkat çekiyor.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, gösterime girdiği tüm pazarlarda lider oldu. Avrupa'da 94,5 milyon dolar hasılat elde eden film, Asya-Pasifik bölgesinde (Çin hariç) 60,1 milyon dolar kazandı. Çin'de ise yerel hit "Successor"ın ardından ikinci sırada yer alarak 24 milyon dolar hasılat elde etti.

Film, IMAX formatında dünya çapında 36,5 milyon dolar hasılat elde etti. Bu, IMAX'te şimdiye kadarki en büyük sekizinci açılış hafta sonu ve Temmuz ayında R-rated bir film için en yüksek hasılat oldu. IMAX CEO'su Rich Gelfond, filmin başarısının IMAX için büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.