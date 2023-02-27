Depremden geriye kalan araçların mezarlık görüntüleri
Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce araç enkaz altında kaldı.
Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar ise araba mezarlıklarına götürülmek için çıkartıldı.
Araçlar, kentin 3 farklı noktasında bulunan araba mezarlığı otoparklarına çekildi.
Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!