Depremden geriye kalan araçların mezarlık görüntüleri

İHA
27 Şubat 2023 Pazartesi, 12:52
<p>Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.</p>

Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.

<p>Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce araç enkaz altında kaldı.</p>

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce araç enkaz altında kaldı.

<p>Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar ise araba mezarlıklarına götürülmek için çıkartıldı.</p>

Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar ise araba mezarlıklarına götürülmek için çıkartıldı.

<p>Araçlar, kentin 3 farklı noktasında bulunan araba mezarlığı otoparklarına çekildi. </p>

Araçlar, kentin 3 farklı noktasında bulunan araba mezarlığı otoparklarına çekildi. 

<p>Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.</p>

Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.

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