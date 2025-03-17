Doğadan gelen şifa ile ağrısız ve hızlı çözümler: Uçuğa iyi gelen 7 etkili doğal yöntem

Dudak çevresinde çıkan ve hem görüntüsü hem de yarattığı rahatsızlık nedeniyle can sıkan uçuklar, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu enfeksiyonlardır. Stres, bağışıklık düşüklüğü, hormonal değişiklikler veya yorgunluk gibi durumlarda aktive olan bu virüs, dudakta ağrılı ve kabarcıklı yaralara sebep olur. İşte, uçuğa iyi gelen doğal yöntemler ve dikkat etmeniz gerekenler...