Doğanın gücünden faydalanarak alerjiyle savaşın: Bahar alerjisine iyi gelen 7 bitkisel çözüm

3. LAVANTA YAĞI İLE RAHATLATICI ETKİ

Lavanta, stres azaltıcı ve rahatlatıcı özelliklere sahip bir bitkidir. Lavanta yağı, burun tıkanıklığını giderici etkisiyle bilinir ve alerjiye bağlı baş ağrısını hafifletebilir. Ayrıca lavanta, uykusuzluk gibi bahar alerjisinin yan etkilerini de azaltabilir.

Nasıl kullanılır?

Birkaç damla lavanta yağını bir pamuklu çubuğa damlatın ve burnunuza yakın bir şekilde koklayın.

Ayrıca, lavanta yağı ile sıcak su buharı yaparak buharın solunması da rahatlama sağlar.