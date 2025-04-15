Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor
Bilim insanları, Amerika kıtasında yer alan ve doğanın klasik kurallarına uymayan 5 sıra dışı nehir ve gölü mercek altına aldı. Yeni araştırmalar, bu “doğa dışı” akarsuların hâlâ Dünya yüzeyi hakkında ne kadar az şey bildiğimizi kanıtladığını gösteriyor.
Bilim insanları, Kuzey ve Güney Amerika’da yer alan 5 nehir ve gölün bu şekilde hidrolojik kurallara aykırı davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Water Resource Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu su kaynakları, klasik havza yapılarından sapmaları, bifurkasyon (ikiye ayrılma) özellikleri ve yön değiştirici etkileriyle oldukça sıra dışı.
CASIQUIARE NEHRI
Dünyanın en meşhur bifurkasyon nehirlerinden biri olan Casiquiare, Orinoko Nehri’nden ayrılarak Amazon’un ana kollarından Rio Negro’ya bağlanır. Güney Amerika’nın en büyük iki nehir havzasını birbirine bağlayan bu su yolu, bilim insanları tarafından “hidrolojinin solucan deliği” olarak tanımlanıyor.
ARROYO PARTIDO
And Dağları’ndan doğup Passo Pil Pil’de iki kola ayrılan bu nehir, bir koluyla Atlas Okyanusu’na, diğer koluyla Pasifik Okyanusu’na ulaşır. Bu ayrım, iki farklı kıyıya akan nadir doğal olaylardan biridir.
THE COMMITTEE’S PUNCH BOWL
Alberta ve British Columbia sınırında, Athabasca Geçidi’nde yer alan bu göl, hem Arktik Okyanusu’na hem de Pasifik Okyanusu’na su taşır. Bu özelliğiyle kıtalararası su geçişini aynı anda barındıran nadir doğal oluşumlardandır.
WOLLASTON
Kanada'nın kuzeydoğusundaki bu göl, hem Cochrane hem de Fond du Lac nehirlerine su sağlar. Bu da gölün iki farklı havzaya aynı anda hizmet ettiği anlamına gelir biri Arktik’e, diğeri Hudson Körfezi’ne yönelir.
ECHIMAMISH
Hayes ve Nelson nehirlerini birbirine bağlayan bu sıra dışı nehir, iki uçtan da akış sağlar. Bu özelliğiyle tek noktadan iki ayrı yöne akan nadir örneklerden biridir.
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