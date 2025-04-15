Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

Bilim insanları, Amerika kıtasında yer alan ve doğanın klasik kurallarına uymayan 5 sıra dışı nehir ve gölü mercek altına aldı. Yeni araştırmalar, bu “doğa dışı” akarsuların hâlâ Dünya yüzeyi hakkında ne kadar az şey bildiğimizi kanıtladığını gösteriyor.

Furkan Albayrak
15 Nisan 2025 Salı, 14:49
Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

Bilim insanları, Kuzey ve Güney Amerika’da yer alan 5 nehir ve gölün bu şekilde hidrolojik kurallara aykırı davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Water Resource Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu su kaynakları, klasik havza yapılarından sapmaları, bifurkasyon (ikiye ayrılma) özellikleri ve yön değiştirici etkileriyle oldukça sıra dışı.

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

CASIQUIARE NEHRI 

Dünyanın en meşhur bifurkasyon nehirlerinden biri olan Casiquiare, Orinoko Nehri’nden ayrılarak Amazon’un ana kollarından Rio Negro’ya bağlanır. Güney Amerika’nın en büyük iki nehir havzasını birbirine bağlayan bu su yolu, bilim insanları tarafından “hidrolojinin solucan deliği” olarak tanımlanıyor.

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

ARROYO PARTIDO

And Dağları’ndan doğup Passo Pil Pil’de iki kola ayrılan bu nehir, bir koluyla Atlas Okyanusu’na, diğer koluyla Pasifik Okyanusu’na ulaşır. Bu ayrım, iki farklı kıyıya akan nadir doğal olaylardan biridir.

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

THE COMMITTEE’S PUNCH BOWL 

Alberta ve British Columbia sınırında, Athabasca Geçidi’nde yer alan bu göl, hem Arktik Okyanusu’na hem de Pasifik Okyanusu’na su taşır. Bu özelliğiyle kıtalararası su geçişini aynı anda barındıran nadir doğal oluşumlardandır.

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

WOLLASTON

Kanada'nın kuzeydoğusundaki bu göl, hem Cochrane hem de Fond du Lac nehirlerine su sağlar. Bu da gölün iki farklı havzaya aynı anda hizmet ettiği anlamına gelir biri Arktik’e, diğeri Hudson Körfezi’ne yönelir.

Doğanın kurallarına meydan okuyan 5 nehir ve göl: Bilim dünyası bu akarsuların sırrını araştırıyor

ECHIMAMISH 

Hayes ve Nelson nehirlerini birbirine bağlayan bu sıra dışı nehir, iki uçtan da akış sağlar. Bu özelliğiyle tek noktadan iki ayrı yöne akan nadir örneklerden biridir.

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