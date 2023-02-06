Doğaseverler, Efes'in bilinmeyenlerini keşfetti

İHA
06 Şubat 2023 Pazartesi, 10:57
<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu.</span></p>

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarları gezen doğaseverler, hikayelerle de binlerce yıl öncesine gitti.</span></p>

Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarları gezen doğaseverler, hikayelerle de binlerce yıl öncesine gitti.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta" dedi.</span></p>

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta" dedi.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Kentin hikayeleriyle binlerce yıl öncesine gittiklerini söylen Sürücü, "Konumu itibariyle pek bilinmeyen, antik ismi Marnas olan Dervendere Irmağı’nın geçtiği bir vadi üzerine yapılan olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni hayranlıkla izledik" şeklinde devam etti.</span></p>

Kentin hikayeleriyle binlerce yıl öncesine gittiklerini söylen Sürücü, "Konumu itibariyle pek bilinmeyen, antik ismi Marnas olan Dervendere Irmağı’nın geçtiği bir vadi üzerine yapılan olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni hayranlıkla izledik" şeklinde devam etti.

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Efes Antik Kenti aydın Doğa

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