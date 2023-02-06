Doğaseverler, Efes'in bilinmeyenlerini keşfetti

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta" dedi.