Doğaseverler, Efes'in bilinmeyenlerini keşfetti
Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu.
Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarları gezen doğaseverler, hikayelerle de binlerce yıl öncesine gitti.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta" dedi.
Kentin hikayeleriyle binlerce yıl öncesine gittiklerini söylen Sürücü, "Konumu itibariyle pek bilinmeyen, antik ismi Marnas olan Dervendere Irmağı’nın geçtiği bir vadi üzerine yapılan olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni hayranlıkla izledik" şeklinde devam etti.
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