Tsunamiler, okyanus tabanında meydana gelen büyük depremler, volkanik patlamalar veya su altı heyelanları sonucu oluşan dev dalgalardır. Kıyı bölgelerinde büyük yıkıma neden olan bu felaketler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve ekosistemlerin zarar görmesine yol açmıştır. İşte dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi: