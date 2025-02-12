Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

Tsunamiler, doğanın en yıkıcı felaketlerinden biridir ve genellikle büyük depremler, volkanik patlamalar veya su altı heyelanları sonucu oluşur. Tarih boyunca milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu dev dalgalar, kıyı bölgelerinde büyük yıkımlara yol açmıştır. İşte dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi ve etkileri!

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 13:46
Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

Tsunamiler, okyanus tabanında meydana gelen büyük depremler, volkanik patlamalar veya su altı heyelanları sonucu oluşan dev dalgalardır. Kıyı bölgelerinde büyük yıkıma neden olan bu felaketler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve ekosistemlerin zarar görmesine yol açmıştır. İşte dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi:

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

1. 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi (Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland)

Tarih: 26 Aralık 2004

Şiddet: 9.1-9.3 Mw (büyük deprem)

Ölü Sayısı: 230.000+

Etkilenen Bölgeler: 14 ülke

Hint Okyanusu’nda meydana gelen bu tsunami, modern tarihin en ölümcüllerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dakikalar içinde dev dalgalar kıyılara ulaşarak milyonlarca insanı etkiledi.

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

2. 2011 Tōhoku Tsunamisi (Japonya)

Tarih: 11 Mart 2011

Şiddet: 9.0 Mw

Ölü Sayısı: 18.000+

Etkilenen Bölgeler: Japonya kıyıları

Büyük bir deprem sonucu oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde büyük bir nükleer felakete neden oldu.

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

3. 1755 Lizbon Tsunamisi (Portekiz, İspanya, Fas)

Tarih: 1 Kasım 1755

Şiddet: 8.5-9.0 Mw

Ölü Sayısı: 50.000+

Etkilenen Bölgeler: Portekiz, İspanya, Fas

Büyük Lizbon Depremi sonrası oluşan tsunami, başkenti yerle bir etti ve Avrupa'daki en büyük doğal felaketlerden biri olarak tarihe geçti.

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

4. 1883 Krakatoa Tsunamisi (Endonezya)

Tarih: 27 Ağustos 1883

Şiddet: Volkanik patlama

Ölü Sayısı: 36.000+

Etkilenen Bölgeler: Sumatra ve Cava adaları

Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan tsunami, 40 metre yüksekliğe ulaşan dalgalarla kıyıları yok etti.

Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi

5. 1958 Lituya Körfezi Tsunamisi (Alaska, ABD)

Tarih: 9 Temmuz 1958

Şiddet: 7.8 Mw

Dalga Yüksekliği: 524 metre (tarihte kaydedilen en büyük dalga!)

Ölü Sayısı: 5

Devasa bir heyelan sonucu oluşan tsunami, rekor seviyede dalga yüksekliğiyle Alaska kıyılarını vurdu.

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