Dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi
Tsunamiler, doğanın en yıkıcı felaketlerinden biridir ve genellikle büyük depremler, volkanik patlamalar veya su altı heyelanları sonucu oluşur. Tarih boyunca milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu dev dalgalar, kıyı bölgelerinde büyük yıkımlara yol açmıştır. İşte dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi ve etkileri!
Tsunamiler, okyanus tabanında meydana gelen büyük depremler, volkanik patlamalar veya su altı heyelanları sonucu oluşan dev dalgalardır. Kıyı bölgelerinde büyük yıkıma neden olan bu felaketler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve ekosistemlerin zarar görmesine yol açmıştır. İşte dünya tarihinin en yıkıcı 5 tsunamisi:
1. 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi (Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland)
Tarih: 26 Aralık 2004
Şiddet: 9.1-9.3 Mw (büyük deprem)
Ölü Sayısı: 230.000+
Etkilenen Bölgeler: 14 ülke
Hint Okyanusu’nda meydana gelen bu tsunami, modern tarihin en ölümcüllerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dakikalar içinde dev dalgalar kıyılara ulaşarak milyonlarca insanı etkiledi.
2. 2011 Tōhoku Tsunamisi (Japonya)
Tarih: 11 Mart 2011
Şiddet: 9.0 Mw
Ölü Sayısı: 18.000+
Etkilenen Bölgeler: Japonya kıyıları
Büyük bir deprem sonucu oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde büyük bir nükleer felakete neden oldu.
3. 1755 Lizbon Tsunamisi (Portekiz, İspanya, Fas)
Tarih: 1 Kasım 1755
Şiddet: 8.5-9.0 Mw
Ölü Sayısı: 50.000+
Etkilenen Bölgeler: Portekiz, İspanya, Fas
Büyük Lizbon Depremi sonrası oluşan tsunami, başkenti yerle bir etti ve Avrupa'daki en büyük doğal felaketlerden biri olarak tarihe geçti.
4. 1883 Krakatoa Tsunamisi (Endonezya)
Tarih: 27 Ağustos 1883
Şiddet: Volkanik patlama
Ölü Sayısı: 36.000+
Etkilenen Bölgeler: Sumatra ve Cava adaları
Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan tsunami, 40 metre yüksekliğe ulaşan dalgalarla kıyıları yok etti.
5. 1958 Lituya Körfezi Tsunamisi (Alaska, ABD)
Tarih: 9 Temmuz 1958
Şiddet: 7.8 Mw
Dalga Yüksekliği: 524 metre (tarihte kaydedilen en büyük dalga!)
Ölü Sayısı: 5
Devasa bir heyelan sonucu oluşan tsunami, rekor seviyede dalga yüksekliğiyle Alaska kıyılarını vurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- İzmir'de 'deprem' alarmı: AFAD harekete geçti
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı
- Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı
- Naci Görür’den ‘deprem göç ediyor’ uyarısı