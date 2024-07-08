Dünyada ziyaret edemeyeceğiniz 5 yasak bölge!
Dünya üzerinde ziyaret edilmesi yasak olan birçok gizemli yer bulunuyor. Bu haberimizde, bu yasak bölgelerden beşini derledik.
Dünya, güvenlikleri ve sakladıkları sırlar nedeniyle kimsenin giremediği bölgelerle dolu. İşte ziyaret edilmesi yasak beş gizemli yer:
KIYAMET KASASI
Resmi adıyla Svalbard Küresel Tohum Kasası, Dünya'nın en kuzeyindeki kalıcı yerleşim yeri olan Spitsbergen Adası'nda bulunuyor. Arktik Daire'nin derinliklerinde yer alan bu kasada, dünya genelinden 1.3 milyondan fazla bitki ve mahsul türünün tohumları saklanıyor. Deprem, nükleer saldırı ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi tehlikelere karşı dayanıklı olan bu kasa, insanlara ve diğer istenmeyen ziyaretçilere karşı da sıkı bir şekilde korunuyor.
KUZEY SENTİNEL ADASI
Bengal Körfezi'nde yer alan Kuzey Sentinel Adası, dünyanın en izole topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Sentinelese olarak bilinen bu kabile, dış dünyaya karşı son derece düşman ve adalarına yaklaşan herkesi ölümcül bir şekilde savunuyor.
Manhattan büyüklüğünde olan bu ada, 2018 yılında bir Amerikan misyonerin öldürülmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Hindistan Sahil Güvenliği, adayı ziyaret etmeyi yasaklayarak bölgeyi sıkı bir şekilde koruyor.
VATİKAN'IN GİZLİ ARŞİVİ
17. yüzyılın başlarında kurulan Vatikan Gizli Arşivi (Vatikan Apostolik Arşivi) papaların kişisel belgelerini barındırmak amacıyla inşa edildi. 1881 yılına kadar tamamen kapalı olan bu arşiv, sadece belirli bir grup Katolik bilim insanına açılsa da turistler ve gazeteciler için hala yasak. Arşive erişim izni verilen az sayıdaki akademisyenin bu koleksiyonları gezme izni yok.
YILAN ADASI
Brezilya ana karasından yaklaşık 11,000 yıl önce ayrılan Ilha da Queimada Grande, Yılan Adası olarak da bilinir. Bu adada yaşayan altın başlı çukur engerek yılanları, insan etini eritebilen ölümcül bir zehire sahip. Ada, hem insanları korumak hem de adadaki altın başlı çukur engerek yılanlarının yaşam alanlarını korumak amacıyla Brezilya hükümeti tarafından 1985'te ziyarete kapatıldı. Sadece bazı araştırmacılar, yanlarında doktor bulunmak şartıyla adaya girebiliyor.
MERYEM ANA KİLİSESİ
Meryem Ana Kilisesi, Etiyopya'nın Aksum kentinde bulunan ve Ahit Sandığı'nın saklandığına inanılan tarihi bir yapıdır. Bu kilise, sadece özel olarak seçilmiş bir bekçi tarafından korunuyor ve bekçi dışında kimse Ahit Sandığı'nı görmüyor.
Efsaneye göre, sandık yaklaşık 3 bin yıl önce Kral Süleyman ve Seba Kraliçesi'nin oğlu Menelik tarafından Etiyopya'ya getirilmiştir. Ancak sandığın gerçek olup olmadığı bilinmiyor çünkü kiliseye giriş yasak. Kilise, birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş olup, günümüzdeki yapı 17. yüzyılda İmparator Fasilidas tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1965 yılında İmparator Haile Selassie, eski kilisenin yanına bir kutsal emanet şapeli eklemiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Erdoğan'ın konvoyu gündemde!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- 'Artık önümü kesmiyorlar'