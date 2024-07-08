Dünyada ziyaret edemeyeceğiniz 5 yasak bölge!

KUZEY SENTİNEL ADASI

Bengal Körfezi'nde yer alan Kuzey Sentinel Adası, dünyanın en izole topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Sentinelese olarak bilinen bu kabile, dış dünyaya karşı son derece düşman ve adalarına yaklaşan herkesi ölümcül bir şekilde savunuyor.

Manhattan büyüklüğünde olan bu ada, 2018 yılında bir Amerikan misyonerin öldürülmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Hindistan Sahil Güvenliği, adayı ziyaret etmeyi yasaklayarak bölgeyi sıkı bir şekilde koruyor.