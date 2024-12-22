Dünyanın dört bir yanından ilginç yılbaşı gelenekleri
Yeni yıl, farklı kültürlerde umut, mutluluk ve yeni başlangıçların sembolü olarak kutlanır. Ancak bu kutlamalar, her ülkenin kendine özgü gelenekleriyle zenginleşir. İşte dünyadan en ilginç yılbaşı gelenekleri:
1. İspanya: 12 Üzüm Geleneği
İspanyollar yeni yılı karşılarken saat gece yarısını gösterdiğinde 12 çan sesiyle birlikte 12 üzüm yerler. Her bir üzüm, yeni yılın 12 ayı için şans ve bereket getireceğine inanılır. Bu geleneğe "Las Doce Uvas de la Suerte" denir.
2. Danimarka: Tabak Kırma
Danimarka'da yılbaşı gecesi eski tabaklar kapıların önüne kırılır. Bu gelenek, aile ve arkadaşlar için iyi şans ve güçlü bağlar anlamına gelir. Kapısının önünde en fazla kırık tabak olan kişi, en popüler kişi olarak kabul edilir!
3. Japonya: 108 Çan Sesi
Japonya’da Budist tapınaklarında yılbaşı gecesi 108 kez çan çalınır. Bu ritüel, insanları 108 dünyevi arzudan arındırarak yeni yıla saf bir başlangıç yapmalarını simgeler. Ayrıca, "Toshikoshi Soba" adı verilen uzun erişte yenir; bu da uzun bir ömür diler.
4. Kolombiya: Bavulla Yürüyüş
Kolombiya’da yeni yılda seyahat etmek isteyenler, gece yarısı ellerinde boş bavullarla sokaklarda dolaşırlar. Bu ritüelin, yeni yılın seyahatlerle dolu olmasını sağladığına inanılır.
5. Brezilya: Beyaz Giymek ve Deniz Tanrıçası
Brezilyalılar yeni yıla beyaz giyerek girerler; bu, barış ve huzur arzusunu temsil eder. Ayrıca deniz kenarında toplanarak tanrıça Yemanja’ya çiçek ve mum gibi hediyeler sunar, dilek dilerler.
6. Yunanistan: Nar Kırma
Yunanistan’da yeni yıl kutlamaları sırasında bir nar, kapının önünde kırılır. Narın taneleri ne kadar dağılırsa, o kadar çok şans ve bereket getireceğine inanılır.
7. Filipinler: Yuvarlak Şekiller
Filipinliler için yuvarlak şekiller refah ve zenginliği temsil eder. Bu yüzden yılbaşı gecesi yuvarlak meyveler hazırlanır, yuvarlak desenli kıyafetler giyilir ve masa yuvarlak objelerle süslenir.
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