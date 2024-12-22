Dünyanın dört bir yanından ilginç yılbaşı gelenekleri

2. Danimarka: Tabak Kırma

Danimarka'da yılbaşı gecesi eski tabaklar kapıların önüne kırılır. Bu gelenek, aile ve arkadaşlar için iyi şans ve güçlü bağlar anlamına gelir. Kapısının önünde en fazla kırık tabak olan kişi, en popüler kişi olarak kabul edilir!