Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte, dünyanın en güçlü pasaportları...