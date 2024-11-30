Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?
2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Pasaport Endeksi'ne göre 2024 yılında en çok ülkeye vizesiz seyahat edebilen ülkeler açıklandı.
2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte, dünyanın en güçlü pasaportları...
10 - İzlanda: 185 ülke
9 - Letonya, Slovakya, Slovenya: 186 ülke
8 - Estonya, Litvanya: 187 ülke
7 - ABD, Kanada, Macaristan: 188 ülke
6 - Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya: 189 ülke
5- Yunanistan, Malta, İsviçre: 190 ülke
4- Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz: 191 ülke
3- Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda: 192 ülke
2- Finlandiya, Güney Kore, İsveç: 193 ülke
1- Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya: 194 ülke
Türkiye pasaportu, 116 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla, 45.sırada yer aldı.
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