Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Pasaport Endeksi'ne göre 2024 yılında en çok ülkeye vizesiz seyahat edebilen ülkeler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2024 Cumartesi, 13:28
Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte, dünyanın en güçlü pasaportları...

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

10 - İzlanda: 185 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

9 - Letonya, Slovakya, Slovenya: 186 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

8 - Estonya, Litvanya: 187 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

7 - ABD, Kanada, Macaristan: 188 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

6 - Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya: 189 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

5- Yunanistan, Malta, İsviçre: 190 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

4- Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz: 191 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

3- Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda: 192 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

2- Finlandiya, Güney Kore, İsveç: 193 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

1- Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya: 194 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye ilk sıralara giremedi! Türkiye pasaport sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye pasaportu, 116 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla, 45.sırada yer aldı. 

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