Dünyanın en gizemli ve büyüleyici adaları

Ada çevresinde terkedilmiş araştırma istasyonları da mevcut. Bu terk edilmiş yapılar, eski bilimsel keşiflerin ve insanların izlerinin hala adada var olduğunu gözler önüne seriyor, adayı keşfederken hem doğal güzelliklere hem de tarihe tanıklık ediyorsunuz.