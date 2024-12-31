Dünyanın en ilginç yılbaşı ritüelleri: Farklı kültürlerin eğlenceli gelenekleri

Yılbaşı, dünyanın dört bir yanında yeni umutlarla karşılanan özel bir zaman. İnsanlar bu dönemi uğurlu kılmak için şans getiren, geçmişten bugüne süregelen geleneklerini sürdürüyor. Kırmızı iç çamaşırları giymekten boş valiz taşımaya kadar pek çok ilginç yılbaşı ritüeli, kültürlerin zenginliğini ve hayata olan farklı bakış açılarını gözler önüne seriyor.