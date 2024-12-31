Şampiyonluklar, kupalar, rekorlar... Türk sporunda 2024'te neler yaşandı?

22 EKİM | Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu. Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncu, Luka Doncic ve rae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip ilk isim oldu.