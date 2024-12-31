Şampiyonluklar, kupalar, rekorlar... Türk sporunda 2024'te neler yaşandı?
Türk sporu 2024 yılında birçok başarıya imza attı. Şampiyonluklar kazanıldı, rekorlar kırıldı. İşte Türk sporunda 2024'te yaşananlar...
28 OCAK | Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
18 ŞUBAT | Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
20 ŞUBAT | Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp dünya rekorunun sahibi oldu.
17 MART | Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarlarla Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında arbede yaşandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
2 NİSAN | Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, gelecek iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını açıkladı.
7 NİSAN | Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında sarı-lacivertli ekip 2. dakikada sahadan çekildi.
PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
14 NİSAN | Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
21 NİSAN | Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
5 MAYIS | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.
6 MAYIS | Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
23 MAYIS | Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.
25 MAYIS | Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
2 HAZİRAN | Fenerbahçe Kulübü, ortekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftarlara açık gerçekleştirildi.
8 HAZİRAN | Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
9 HAZİRAN | Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.
12 HAZİRAN | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
3 TEMMUZ | UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
6 TEMMUZ | A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
18 TEMMUZ | Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildi.
3 AĞUSTOS | Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.
6 AĞUSTOS | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
11 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin ikinci, Japonya ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla oyunları 64'üncü sırada bitirdi.
29 EYLÜL | Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.
8 EKİM | Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.
19 EKİM | Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.
22 EKİM | Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu. Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncu, Luka Doncic ve rae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip ilk isim oldu.
4 KASIM | Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.
27 KASIM | Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.
13 ARALIK | A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
17 ARALIK | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan son dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından "2024 yılının en iyi kadın güreşçisi" seçildi.
29 ARALIK | Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Serdal Adalı seçildi.
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