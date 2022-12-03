Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi: Doğanyurt

AA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:24
<p>Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi olan <strong>Kastamonu</strong>'nun Doğanyurt ilçesi, yeşil ile maviyi bir arada barındıran doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.</p> <p><strong>Doğanyurt nerede?</strong></p> <p>Kent merkezine 121 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 saatlik yolculukla ulaşılabilen Doğanyurt, 1990'da ilçe oldu.</p>

Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi olan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi, yeşil ile maviyi bir arada barındıran doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Doğanyurt nerede?

Kent merkezine 121 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 saatlik yolculukla ulaşılabilen Doğanyurt, 1990'da ilçe oldu.

<p>Bir tarafında Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği, diğer yanında ise yeşilin hakim olduğu dağlarıyla doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Doğanyurt'un 2 mahallesi ve 25 köyü bulunuyor.</p>

Bir tarafında Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği, diğer yanında ise yeşilin hakim olduğu dağlarıyla doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Doğanyurt'un 2 mahallesi ve 25 köyü bulunuyor.

<p>Türkiye genelinde Doğanyurt kütüğüne kayıtlı 29 bin 338 kişi bulunurken, bunların 23 bin 438'i İstanbul'da yaşıyor.</p> <p>İstanbul'a verdiği göçle dikkati çeken ilçede Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, köylerde 4 bin 431, ilçe merkezinde ise 997 kişi ikamet ediyor.</p>

Türkiye genelinde Doğanyurt kütüğüne kayıtlı 29 bin 338 kişi bulunurken, bunların 23 bin 438'i İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul'a verdiği göçle dikkati çeken ilçede Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, köylerde 4 bin 431, ilçe merkezinde ise 997 kişi ikamet ediyor.

<p>Karadeniz, Akdeniz ve Ege sahillerindeki ilçeler arasında merkez nüfusu en az olan Doğanyurt, sakinlerine huzurlu bir yaşam sunuyor.</p> <p>Yaz aylarında nüfusu artan ilçede fındık, kestane ve kestane balı önemli ürünler olarak öne çıkıyor.</p>

Karadeniz, Akdeniz ve Ege sahillerindeki ilçeler arasında merkez nüfusu en az olan Doğanyurt, sakinlerine huzurlu bir yaşam sunuyor.

Yaz aylarında nüfusu artan ilçede fındık, kestane ve kestane balı önemli ürünler olarak öne çıkıyor.

kastamonu Doğanyurt İlçe

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