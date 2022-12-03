Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi: Doğanyurt

Türkiye genelinde Doğanyurt kütüğüne kayıtlı 29 bin 338 kişi bulunurken, bunların 23 bin 438'i İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul'a verdiği göçle dikkati çeken ilçede Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, köylerde 4 bin 431, ilçe merkezinde ise 997 kişi ikamet ediyor.