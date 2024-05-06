Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listede birçok Türk lezzeti yer alırken; Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ilk sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2024 Pazartesi, 13:36
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 lezzet girerken sıralamada en iyi 20 yemek yer aldı. İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri...

20. Raita- Hindistan

19. Cacık- Türkiye

18. Banitsa- Bulgaristan

17. Snezhanka salata- Bulgaristan

16. Tirokafteri- Yunanistan

15. Rogan josh- Hindistan

14. Haydari- Türkiye

13. Şambali- Türkiye

12. Koldskal- Danimarka

11. Shrikhand-Hindistan

10. Burek sa sirom-Sırbistan

9. Fatteh-Lübnan

8. Chicken Tikka Masala- Hindistan

7. Şiş tavuk-Türkiye

6. Korma- Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

5- SHISHBARAK 

LÜBNAN

Ülkemizde düşbere olarak bilineni Orta Asya, Güney Kafkasya ve Orta Doğu'da popüler olan bir tür etli hamur yemeğidir. Kare şekilde kesilmiş hamur içerisine konan kıyma ve çeşni karışımıyla doldurulur. İslami beslenme kurallarına uygun olarak, kıyma genellikle domuz etinden olmaz.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

4- MANTI 

TÜRKİYE

Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan yemek. Türk mutfağının olduğu kadar Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olarak bilinir.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

3- TZATZIKI

YUNANİSTAN

Tzatziki, yoğurt, su, salatalık ve sarımsak ile yapılan soğuk Yunan mezesi. Yunan mutfağında Τζατζίκι olarak bilinir. Cacıkın kıvamlı bir çeşidi olup sos ya da meze olarak tüketilir. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanır.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

2- TANDOORI

HİNDİSTAN

Tandır tavuğu, yoğurt ve baharatlarla marine edilmiş ve silindirik kil fırında tandırda kızartılmış tavuktan yapılan bir yemek. Yemeğin modern formu, 1940'ların sonlarında Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki Moti Mahal restoranı tarafından popüler hale getirildi.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

1- ÇÖKERTME KEBABI

TÜRKİYE

Çökertme kebabı, Türk mutfağından bir et yemeği. Kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Özellikle Bodrum civarında bulunur. Kimyon, pul biber, soğan, kekik ve benzer malzemeler de kullanılabilir.

Taste Atlas yoğurtlu yemek mantı

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