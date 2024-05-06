Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listede birçok Türk lezzeti yer alırken; Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ilk sırada yer aldı.
Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 lezzet girerken sıralamada en iyi 20 yemek yer aldı. İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri...
20. Raita- Hindistan
19. Cacık- Türkiye
18. Banitsa- Bulgaristan
17. Snezhanka salata- Bulgaristan
16. Tirokafteri- Yunanistan
15. Rogan josh- Hindistan
14. Haydari- Türkiye
13. Şambali- Türkiye
12. Koldskal- Danimarka
11. Shrikhand-Hindistan
10. Burek sa sirom-Sırbistan
9. Fatteh-Lübnan
8. Chicken Tikka Masala- Hindistan
7. Şiş tavuk-Türkiye
6. Korma- Hindistan
5- SHISHBARAK
LÜBNAN
Ülkemizde düşbere olarak bilineni Orta Asya, Güney Kafkasya ve Orta Doğu'da popüler olan bir tür etli hamur yemeğidir. Kare şekilde kesilmiş hamur içerisine konan kıyma ve çeşni karışımıyla doldurulur. İslami beslenme kurallarına uygun olarak, kıyma genellikle domuz etinden olmaz.
4- MANTI
TÜRKİYE
Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan yemek. Türk mutfağının olduğu kadar Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olarak bilinir.
3- TZATZIKI
YUNANİSTAN
Tzatziki, yoğurt, su, salatalık ve sarımsak ile yapılan soğuk Yunan mezesi. Yunan mutfağında Τζατζίκι olarak bilinir. Cacıkın kıvamlı bir çeşidi olup sos ya da meze olarak tüketilir. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanır.
2- TANDOORI
HİNDİSTAN
Tandır tavuğu, yoğurt ve baharatlarla marine edilmiş ve silindirik kil fırında tandırda kızartılmış tavuktan yapılan bir yemek. Yemeğin modern formu, 1940'ların sonlarında Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki Moti Mahal restoranı tarafından popüler hale getirildi.
1- ÇÖKERTME KEBABI
TÜRKİYE
Çökertme kebabı, Türk mutfağından bir et yemeği. Kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Özellikle Bodrum civarında bulunur. Kimyon, pul biber, soğan, kekik ve benzer malzemeler de kullanılabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak