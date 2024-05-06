Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

4- MANTI

TÜRKİYE

Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan yemek. Türk mutfağının olduğu kadar Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olarak bilinir.