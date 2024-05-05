Dünyanın en iyi havalimanı seçildi: 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 16:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 16:03

Japonya’nın batısında yer alan Osaka Körfezi’nde, yapay bir ada üzerine inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı’nda 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı ve bu alanda bir dünya rekoru kırıldı.

Japonya şehirleri Osaka, Kyoto ve Kobe'ye hizmet sunan Kansai Uluslararası Havalimanı, 4 Eylül 1994 yılında hizmete girdi ve 19 milyar dolara (609 milyar TL) mal oldu.

Ancak, bu çok yoğun ve değerli havalimanıyla ilgili ufacık bir sorun var, bulunduğu platform iklim krizi sebebiyle su seviyeleri yükseldiği için denize batıyor.

BATARKEN "EN İYİ" SEÇİLDİ

İngiltere merkezli bir havacılık sitesi olan Skytrax, havalimanından 8 kez övgüyle bahsetti ve 2024 yılında, bagaj teslimatı alanında 'Dünyanın En İyi Havalimanı' olarak belirledi.

Diğer havalimanlarının da örnek alması gereken bir bagaj sistemine sahip olmasına rağmen, havalimanı sözcüsü Kenji Takanishi alçakgönüllülükle bu durumu önemli bir mesele olarak görmedi.

Kenji Takanishi, Newsweek'e verdiği ropörtajında "Kansai Uluslararası Havalimanı'nın bu ünü, personelinin özel insanlar olmasından kaynaklanmıyor” dedi.

KUSURSUZ BİR BAGAJ SİSTEMİ

Kansai Havalimanı’nın, her bagajın sahibine ulaşmasını sağlamak için oldukça kusursuz bir sistem kullandığı ortaya çıktı.

Personel, genellikle iki ya da üç kişilik küçük gruplar halinde çalışıyor, böylece her çantayla ilgili bir gözetim mekanizması kuruluyor.

Personelin başarısında iletişim kilit önem taşıyor. Çalışanlar herhangi bir sorun ortaya çıktığında birbirlerini anında uyarıyor ve havalimanında bir bagajı bulmaları gerektiğinde olaya doğrudan müdahale ediyor.

"YILDA 30 MİLYON YOLCU, 11 MİLYON BAGAJ…"

Takanishi, ekibinin başarısını ve vizyonunu şu sözlerle açıklıyor:

"Kansai'ye dünyanın dört bir yanından çok sayıda müşteri geldiği için, operasyonlarımızda daha nazik ve doğru olmayı hedefliyoruz. Kansai'de her yıl 30 milyon yolcu ve 11 milyon bagaj taşınıyor. Bu durum, ekip çalışmasının gerçekten de hayalleri gerçekleştirdiğini gösteriyor.”