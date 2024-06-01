Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

Bu yılın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı. Peki, listenin zirvesinde kim var? Bill Gates’den Margot Robbie’ye, Rihanna’dan Kim Kardashian’a kadar birçok tanıdık isim yer alıyor. İşte, dünyanın en ünlü 20 kişisi…

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2024 Cumartesi, 09:57
Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

Her yıl merakla beklenen dünyanın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı. Bu prestijli listede kimlerin yer aldığı, kimlerin zirvede olduğu merak konusu. Teknoloji dünyasının dahi çocuğu Elon Musk, Hollywood'un parlayan yıldızı Margot Robbie ve müzik dünyasının ikonlarından Rihanna gibi birçok ünlü isim bu yılın listesinde kendine yer buldu. İşte, bu yılın en çok konuşulan ve en fazla dikkat çeken 20 ismi...

20. JUNGKOOK

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

19. MARGOT ROBBIE

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

18. HARRY STYLES

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

17. ADELE

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

16. WILL SMITH

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

15. JENNIFER LOPEZ

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

14. DWAYNE JOHNSON

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

13. LIONEL MESSI

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

12. CRISTIANO RONALDO

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

11. MARK ZUCKERBERG

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

10. KYLIE JENNER

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

9. KIM KARDASHIAN

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

8. ROBERT DOWNEY JR.

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

7. TIGER WOODS

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

6. BEYONCÉ

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

5. TAYLOR SWIFT

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

4. LADY GAGA

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

3. RIHANNA

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

2. BILL GATES

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

1. ELON MUSK

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