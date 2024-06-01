Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

Her yıl merakla beklenen dünyanın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı. Bu prestijli listede kimlerin yer aldığı, kimlerin zirvede olduğu merak konusu. Teknoloji dünyasının dahi çocuğu Elon Musk, Hollywood'un parlayan yıldızı Margot Robbie ve müzik dünyasının ikonlarından Rihanna gibi birçok ünlü isim bu yılın listesinde kendine yer buldu. İşte, bu yılın en çok konuşulan ve en fazla dikkat çeken 20 ismi...

20. JUNGKOOK