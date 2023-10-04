Dünyanın ilk 'makyajsız güzellik' yarışması sonuçlandı: 'Hemşireydi güzellik kraliçesi oldu...'

O günden bu güne tam 169 yıl geçti. Güzellik ve moda endüstrisi bugün trilyonlarca dolar hacmiyle dünyanın en büyük sektörlerinden biri. Güzellik yarışmaları da adeta "estetikli ve bol makyajlı modellerin geçit töreni" gibi.

Tabii, bir istisna dışında...