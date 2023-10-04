Dünyanın ilk 'makyajsız güzellik' yarışması sonuçlandı: 'Hemşireydi güzellik kraliçesi oldu...'
Güzellik yarışmalarının bilinen tarihi Ortaçağ'daki Avrupa festivallerine kadar uzanır. İngilizler, yazın başlangıcını simgeleyen her 1 Mayıs kutlamasında "Mayıs Kraliçesi" seçerken bu gelenek ABD'ye de taşınmıştı.
Modern anlamda ilk güzellik yarışması 1854'te ABD'de düzenlenmiş, ancak muhafazakar halkın protestosunun ardından yarıda kesilmişti.
O günden bu güne tam 169 yıl geçti. Güzellik ve moda endüstrisi bugün trilyonlarca dolar hacmiyle dünyanın en büyük sektörlerinden biri. Güzellik yarışmaları da adeta "estetikli ve bol makyajlı modellerin geçit töreni" gibi.
Tabii, bir istisna dışında...
Dünyanın mevcut en eski uluslararası güzellik yarışması Miss World'un İngiltere ayaklarından biri olan Miss London'da bu yıl, bu alışıldık durumun dışına çıktı ve yarışmanın 95 yıllık tarihinde ilk kez "makyajsız modeller" yarıştı.
Önceki yıllarda yarışmacılardan, yarışmanın bir parçası olarak filtresiz, kozmetiksiz ya da kurgusuz fotoğraflarını göndermeleri istenirken, bu yılki yarışmacılara "dudak parlatıcısı sürmeleri bile yasaklandı."
On dokuz yarışmacı, kendi seçtikleri kıyafetleri giyerek podyumda "tamamen makyajsız" bir şekilde yürüdü.
Organizatörler, konseptin "kadınları güçlendirmeyi, özgüveni artırmayı ve doğal görünüme odaklanarak daha gerçekçi bir beden imajını teşvik etmeyi amaçladığını" söylüyor...
Yarışmanın ikincisi, Londra Metrosu Elizabeth Hattı'nda çalışan bir mühendislik öğrencisi olan 23 yaşındaki Afrose Ameen oldu.
Onu Middlesex'ten muhasebe asistanı 26 yaşındaki Temi Adeyemi,
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17 yaşındaki güzellik terapisi öğrencisi Alanta Richards,
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ve 26 yaşındaki iş kadını Lauren Malone takip etti...
Birinci ise 26 yaşındaki diş hemşiresi Natasha Beresford oldu. Podyuma çıktığında yüzünde tebessümden başka hiç bir şey yoktu...
Üstelik üzerinde de "sürdürülebilir gelinlikler" üreten Shikoba Bride'ın beyaz dantel elbisesi vardı.
Miss London unvanını alan Beresford, bu yılın sonlarında yapılacak olan Miss England finalinde yarışacak.
Beresford basına demecinde, "Londra Güzeli seçildiğim için çok heyecanlıyım. Unvanımı genç kızlara, makyaj yapmadan da kendilerine güvenmeleri ve güzel hissetmeleri konusunda ilham vermek için kullanmayı umuyorum" dedi.
Londra'daki Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences adlı mekanda düzenlenen güzellik yarışmasının sponsorluğunu, Cetuem London doğal cilt bakım markası üstlendi.
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