Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2024 Salı, 16:13
Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

Emziren anneler, bebeklerinin sağlığını ve konforunu en üst düzeyde tutmak için beslenmelerine dikkat etmelidir. Bazı yiyecekler, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçerek gaz ve rahatsızlık yaratabilir. Bebeklerde gaz sorunları, huzursuzluk, karın ağrısı ve uyku düzensizliklerine yol açabilir. Peki, emzirirken tüketmemeniz gıdalar nelerdir? İşte, bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin...

Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

BEBEKLERDE GAZ PROBLEMINE SEBEP OLAN 5 BESİN

1. Lahana ve brüksel lahanası:

Lahana ve Brüksel lahanası, yüksek miktarda lif içerir ve sindirimi zor olabilir. Bu sebzeler, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçerek gaz ve karın ağrısına neden olabilir. Emzirme döneminde bu sebzeleri tüketirken dikkatli olunmalı ve ölçülü miktarda yenilmelidir.

Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

2. Brokoli ve karnabahar:

Brokoli ve karnabahar da yüksek lif içeren sebzelerdir ve gaz yapıcı etkileri vardır. Bu sebzeler, sindirim sisteminde fermantasyona neden olarak gaz üretimini artırabilir. Emziren anneler, bu sebzeleri tüketirken dikkatli olmalı ve miktarını sınırlamalıdır.

Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

3. Baklagiller:

Baklagiller, protein ve lif bakımından zengin besinlerdir ancak sindirimi zor olabilir. Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller, gaz üretimine neden olabilir. Bu nedenle, emziren anneler baklagilleri tüketirken dikkatli olmalı ve iyi pişirildiğinden emin olmalıdır.

Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

4. Süt ve süt ürünleri:

Bazı bebekler, annelerinin tükettiği süt ve süt ürünlerine karşı hassasiyet gösterebilir. Bu durum, laktoz intoleransı veya süt proteinine karşı alerji olarak ortaya çıkabilir. Eğer bebeğinizde süt ürünleri tükettikten sonra gaz ve huzursuzluk belirtileri gözlemliyorsanız, süt ve süt ürünlerini azaltmayı veya tamamen kesmeyi deneyebilirsiniz.

Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

5. Baharatlı ve acılı yiyecekler:

Baharatlı ve acılı yiyecekler, bazı bebeklerde gaz ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Bu tür yiyecekler, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçerek mide asiditesini artırabilir ve gaz sorunlarına yol açabilir. Emziren anneler, baharatlı yiyecekleri tüketirken dikkatli olmalı ve bebeğin tepkilerini gözlemlemelidir.

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