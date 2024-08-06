Emzirirken bu gıdaları tüketmekten kaçının: Bebeklerde gaz problemine sebep olan 5 besin

4. Süt ve süt ürünleri:

Bazı bebekler, annelerinin tükettiği süt ve süt ürünlerine karşı hassasiyet gösterebilir. Bu durum, laktoz intoleransı veya süt proteinine karşı alerji olarak ortaya çıkabilir. Eğer bebeğinizde süt ürünleri tükettikten sonra gaz ve huzursuzluk belirtileri gözlemliyorsanız, süt ve süt ürünlerini azaltmayı veya tamamen kesmeyi deneyebilirsiniz.