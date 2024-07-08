Yazın hamileliği rahat geçirmek için 7 altın öneri

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:23

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, yaz mevsiminde hamilelerin sağlıklı ve rahat bir gebelik geçirmesi için önemli önerilerde bulundu.

YETERLİ MİKTARDA SIVI TÜKETİN

Hamilelik sırasında susuz kalmamanın önemini vurgulayan Dr. Allahverdiyeva, "Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğuma neden olabilir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin. Taze sıkılmış meyve suyu iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır ancak ilave şekerlere dikkat etmek gerekir. Taze sebze suları da sıvı alımının yanı sıra gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Soda, kahve ve çay gibi kafeinli ve şekerli içeceklerden kaçının veya sınırlandırın. Egzersiz yaparken veya hareket halindeyken yanınızda daima bir su şişesi bulundurun," dedi.

HAFİF VE HAVA GEÇİREN GİYSİLER SEÇİN, RAHAT AYAKKABILAR GİYİN

Dr. Allahverdiyeva, hamile kadınların en sıcak yaz aylarında bol ve hava geçiren giysiler giymesi gerektiğini belirtti. "Pamuklu ve keten kumaşlar serin kalmak için idealdir. Açık renkler güneş ışığını yansıtarak sizi daha serin tutar. Büyüyen karnınıza uyum sağlamak için ayarlanabilir askılı veya bel bantlı hamile kıyafetlerini tercih edin. Dar giysilerden veya hareketinizi kısıtlayabilecek şeylerden kaçının. Hafif bir eşarp, görünümünüze şık bir dokunuş katarken güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlar. Rahat ayakkabılar, özellikle yaz aylarında şişliğin ve rahatsızlığın daha yaygın olduğu dönemlerde önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar düşme ve diğer yaralanmaların önlenmesine de yardımcı olur," dedi.

AYAK BİLEKLERİNDEKİ ŞİŞKİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN BACAKLARINIZI YÜKSELTİN

Dr. Allahverdiyeva, hamilelik sırasında ayaklarda ve ayak bileklerinde şişme sorununun yaygın olduğunu belirtti. "Ayaklarınızı kaldırmak şişliği ve rahatsızlığı azaltmanın kolay bir yoludur. Otururken veya uzanırken yastık veya tabure ile bacaklarınızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca, varis çorapları da bacaklara hafif bir baskı sağlayarak venöz dönüşe yardımcı olur," dedi.

EGZERSİZ YAPIN, AMA GÜVENLİ ŞEKİLDE

Hamilelik döneminde egzersiz yapmanın önemine değinen Dr. Allahverdiyeva, "Yüzme hamile kadınlar için mükemmel bir egzersizdir. Su vücut ağırlığınızı destekler ve yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olur. Açık havada yürümek, temiz hava ve güneş ışığı almanın harika bir yoludur. Güneş kremi ve su tüketmeyi unutmayın. Güneş kremi seçerken, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan, en az 30 SPF’li bir ürün seçin," dedi.

TAZE YİYECEKLERLE BESLENİN

Yaz mevsiminde mevsiminde olan taze meyve ve sebzelerin önemini vurgulayan Dr. Allahverdiyeva, "Kavun, karpuz, domates, biber ve yeşillikler mükemmel vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Güzelce temiz yıkandıklarından emin olun," dedi. Ayrıca, yazın anne adaylarının açık havanın tadını çıkarması için harika bir zaman olduğunu ancak sağlıklı ve güvenli bir hamilelik için önlem almanın önemini vurguladı.