En güzel balığı artık siz pişireceksiniz: Balık pişirmenin püf noktaları neler? Balık pişirirken nelerde dikkat edilmeli?
Birçok kişinin yeteri kadar tüketmediği aslında besin değeri açısından en önemli gıdaların arasında zirvede yer alan balığı, uzamanlara göre haftada en az 2 kez tüketmeliyiz.
Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemli bir basamağını oluşturan balık, hem lezzet hem de sağlık açısında oldukça faydalıdır. Üstelik hazırlanması çok zahmetli olmayan bu besin, doğru pişirme teknikleriyle sofraların baş tacı olabilir.
İşte, en iyi balığı pişirmenin püf noktaları...
BALIĞI DOĞRU TEMİZLEYİN
* Öncelikle balıkları temizlemeden önce bir saat buzlukta bekletirseniz, balığı daha hızlı ve kolay bir şekilde temizlersiniz.
*Balıkları aldığınız en taze haliyle temizleyin. Bu işlemi epey kolaylaştırır.
* Hamsi, istavrit gibi küçük ve kaygan balıkları temizlerken, ellerinizi unlamanız oldukça kolaylık sağlar.
* Eğer kılçığa tahammül edemeyenlerdenseniz; önce balığın iç organlarını temizleyin ardından balığın kılçığını tutup, aşağı çekin.
* Orta boy veya büyük balıklar ise genelde bıçakla temizlenir. Balığın ağzından aşağıya doğru bir kesik atıp karnını yarın. İç organlarını çıkarıp temizleyin. Solungaçlarını kesip atın. Siyah zarları ve kanlarından arındırmak için bol suyla yıkayın.
BALIĞI PULLARINDAN AYIRMAK
*Pişireceğiniz balık pullu ise temizleme işlemi ilk önce balığın pullarından başlar. Bu aşamada keskin bir bıçak tercih edin. Balığın derisini kuyruktan başlayarak, balık pulunun ters yönüne doğru kazıyın.
Önemli bir püf noktası da bu işlemi su dolu derin bir kabın içinde yapmak. Balığı suyun içinde temizlemek, pulların su içinde kalmasını sağlayarak, her yere yapışmalarını engelleyecektir.
DOĞRU ŞEKİLDE PİŞİRİN
Öncelikle tercih edeceğiniz balığın en güzel nasıl şekilde pişeceğini bilmelisiniz. Bazı balıklar tavada pişirilirken, bazı balıklar fırında veya ızgarada daha lezzetli olur.
Örneğin; barbun, istavrit, mezgit, hamsi gibi daha az etli balıklar tavada daha çıtır bir formda pişirilirse daha lezzetli olur.
Levrek, palamut, mercan ve çipura gibi bol etli balıklar, fırında daha güzel pişer.
Izgara konusunda ise, hemen hemen her balık ızgaraya atılabilir. Hem yağsız hem de çıtır bir hal alan balığın ızgarası da oldukça tercih edilen yöntemlerin başında gelir.
BALIK PİŞİRME YÖNTEMLERİ
Sığ kızartma: Yapışmaz bir tava kullanarak, daha az yağda balık kızartmak isterseniz, bu tekniği kullanın. Bu yöntem daha az yağlı ve küçük balıklar için önerilir. Yapışmaz bir tavaya 3 kaşık zeytinyağı ekleyerek, balığı pişirebilirisiniz.
Izgara: Balığı yağsız pişirmek ve köz tadını almak için kullanılan bu yöntemde püf nokta balığı iyice kurulayıp, marine etmektir. Bu balığın ızgara tellerine yapışmasını önlerken, isterseniz ızgaraya soğan ve yağ sürerek de önlem alabilirsiniz.
BALIK PİŞİRME YÖNTEMLERİ
Fırın: Balığı fırında pişirmek hem sağlıklı hem de mutfak temizliği açısından pratiktir. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Burada önemli olan nokta, balığı sebzelerle daha lezzetli hale getirmektir. Fırın tepsisine soğan, biber, havuç gibi sebzeler dizerek, balığın lezzetiğini arttırın. Balığınızın üstüne birkaç çizik atmayı ve üstüne limon dilimleri eklemeyi ihmal etmeyin.
Buğulama: Son derece sağlıklı ve pratik bir yöntem olan buğulama, balığın buharda pişirilmesidir. Balığı buğulamak için yeterli süre de oldukça azdır. Bu süre seçtiğiniz balığın kalınlığına göre değişir. Yaklaşık 2,5 cm kalınlığındaki bir balık için 10 dakika yeterlidir. İskorpit, somon, çipura, kalkan, kefal ve kırlangıç; buğulaması yapılabilecek balıklar arasındadır.
BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
1) Balığı önceden değil, pişireceğiniz zaman tuzlayın. Balığı önceden tuzlamak, balığı salamura haline getirir ve bu da balığın hem lezzetinin hem de besin değerinin kaybolmasına yol açar.
2) Balığı pişirirken ısısının düşük olmasına dikkat edin. Böylelikle ısı yavaş olduğundan balığın yanma ve yapışma sorunu ortadan kalkacaktır.
3) Balığın kokusunu azaltmak için, pişirme kabına defne yaprağı koyun.
BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
4) Eğer dondurulmuş balık kullanılacaksa, balığın etinin gergin olması maksadıyla, sirkeli suda bekletilmelidir.
5) Balığın daha lezzetli olması için, temizlerken üzerinde pul bırakmayın.
6) Balığı çevirirken kullanacağınız maşayı yağlayın. Aynı zamanda balığın üstüne biraz yağ sürün. Bu balığın daha yumuşak olmasını ve çevirirken yapışıp dağılmamasını sağlayacak.
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