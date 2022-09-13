En güzel balığı artık siz pişireceksiniz: Balık pişirmenin püf noktaları neler? Balık pişirirken nelerde dikkat edilmeli?

DOĞRU ŞEKİLDE PİŞİRİN

Öncelikle tercih edeceğiniz balığın en güzel nasıl şekilde pişeceğini bilmelisiniz. Bazı balıklar tavada pişirilirken, bazı balıklar fırında veya ızgarada daha lezzetli olur.

Örneğin; barbun, istavrit, mezgit, hamsi gibi daha az etli balıklar tavada daha çıtır bir formda pişirilirse daha lezzetli olur.

Levrek, palamut, mercan ve çipura gibi bol etli balıklar, fırında daha güzel pişer.

Izgara konusunda ise, hemen hemen her balık ızgaraya atılabilir. Hem yağsız hem de çıtır bir hal alan balığın ızgarası da oldukça tercih edilen yöntemlerin başında gelir.