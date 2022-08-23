Bu listeye bakmadan balık yemeyin! Hangi balık, ne zaman tüketilir? Tüketilmemesi gereken balıklar hangileri...
Av yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.
Nisan ayından itibaren azalan balık çeşitliliği, yavaş yavaş son buluyor. Eylül ayı itibariyle dolacak olan balık tezgahları, birçok yurttaşı ağırlayacak. Saymakla bitmeyecek faydası olan balığın besin değeri türüne göre değişiyor.
Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi balığı ne zaman tüketmeliyiz? İşte, balığın çeşidine göre en doğru tüketim zamanı...
AĞUSTOS
Son günlerini yaşadığımız Ağustos ayının bitimine doğru denizlerde çingene palamudu görülür.
Av sezonun hala yasak olduğu bu ayda küçük kayık balıkçıların tuttuğu çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. Av zamanı gelemeyen küçük balıklar çeşitliliğin azalmaması açısından avlanmamalı ve tüketilmemelidir. Balığın asıl zamanı sezonun açılmasıyla başlar.
EYLÜL
Eylül ayının 1'i itibariyle balık sezonu yavaş yavaş başlar.
Eylül ayında tüketilmesinin tam zamanı diyebileceğimiz 3 balık sırayla; barbun, palamut ve lüferdir. Palamutun avlanması için yasal boy ise 25 cm'dir. Bu ay çinekopun avlanmaması gerekir. Çinekop balığının gelişerek lüfer olup, üremesi daha bilinçli ve sağlıklı bir harekettir.
EKİM
Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Ekim ayının en lezzetli balıkları; palamut, levrek ve barbundur. Ekim ayı palamutun yağlandığı, tat açısından en değerli olduğu aydır.
Ekim ayında lüferi tüketmemeliyiz çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Lüferin boğaz sularında var olma mücadelesine tüketmeyerek ve avlamayarak, katkıda bulunuyoruz.
OCAK
Şüphesiz ocak ayı, balık sezonunun en verimli aylarından biridir. Bu ay hamsiler iyice büyür ve tüketilmesi için en doğru zamanlardan biridir. Yine torik, ocak ayında da lezzetli olur ve önerilir. Levrek ve mercan bu ay hamsinin lezzetiyle yarışan balıklardan...
Ancak çinekoptan uzak durulması gerekir. Mezgit, izmarit ve sardalya da bu aylarda önerilmiyor.
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