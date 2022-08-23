Bu listeye bakmadan balık yemeyin! Hangi balık, ne zaman tüketilir? Tüketilmemesi gereken balıklar hangileri...

Av yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Nisan ayından itibaren azalan balık çeşitliliği, yavaş yavaş son buluyor. Eylül ayı itibariyle dolacak olan balık tezgahları, birçok yurttaşı ağırlayacak. Saymakla bitmeyecek faydası olan balığın besin değeri türüne göre değişiyor.

Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi balığı ne zaman tüketmeliyiz? İşte, balığın çeşidine göre en doğru tüketim zamanı...