Bu listeye bakmadan balık yemeyin! Hangi balık, ne zaman tüketilir? Tüketilmemesi gereken balıklar hangileri...

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 18:49
<p>Av yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.</p> <p>Nisan ayından itibaren azalan balık çeşitliliği, yavaş yavaş son buluyor. Eylül ayı itibariyle dolacak olan balık tezgahları, birçok yurttaşı ağırlayacak. Saymakla bitmeyecek faydası olan balığın besin değeri türüne göre değişiyor. </p> <p>Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi balığı ne zaman tüketmeliyiz? İşte, balığın çeşidine göre en doğru tüketim zamanı...</p>

Av yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Nisan ayından itibaren azalan balık çeşitliliği, yavaş yavaş son buluyor. Eylül ayı itibariyle dolacak olan balık tezgahları, birçok yurttaşı ağırlayacak. Saymakla bitmeyecek faydası olan balığın besin değeri türüne göre değişiyor. 

Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi balığı ne zaman tüketmeliyiz? İşte, balığın çeşidine göre en doğru tüketim zamanı...

<p><strong>AĞUSTOS</strong></p> <p>Son günlerini yaşadığımız Ağustos ayının bitimine doğru denizlerde <strong>çingene palamudu</strong> görülür.</p> <p>Av sezonun hala yasak olduğu bu ayda küçük kayık balıkçıların tuttuğu çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir.  Av zamanı gelemeyen küçük balıklar çeşitliliğin azalmaması açısından avlanmamalı ve tüketilmemelidir. Balığın asıl zamanı sezonun açılmasıyla başlar.</p>

AĞUSTOS

Son günlerini yaşadığımız Ağustos ayının bitimine doğru denizlerde çingene palamudu görülür.

Av sezonun hala yasak olduğu bu ayda küçük kayık balıkçıların tuttuğu çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir.  Av zamanı gelemeyen küçük balıklar çeşitliliğin azalmaması açısından avlanmamalı ve tüketilmemelidir. Balığın asıl zamanı sezonun açılmasıyla başlar.

<p><strong>EYLÜL</strong></p> <p>Eylül ayının 1'i itibariyle balık sezonu yavaş yavaş başlar.</p> <p>Eylül ayında tüketilmesinin tam zamanı diyebileceğimiz 3 balık sırayla; barbun, palamut ve lüferdir. Palamutun avlanması için yasal boy ise 25 cm'dir. Bu ay çinekopun avlanmaması gerekir. Çinekop balığının gelişerek lüfer olup, üremesi daha bilinçli ve sağlıklı bir harekettir.</p>

EYLÜL

Eylül ayının 1'i itibariyle balık sezonu yavaş yavaş başlar.

Eylül ayında tüketilmesinin tam zamanı diyebileceğimiz 3 balık sırayla; barbun, palamut ve lüferdir. Palamutun avlanması için yasal boy ise 25 cm'dir. Bu ay çinekopun avlanmaması gerekir. Çinekop balığının gelişerek lüfer olup, üremesi daha bilinçli ve sağlıklı bir harekettir.

<p><strong>EKİM</strong></p> <p>Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Ekim ayının en lezzetli balıkları; palamut, levrek ve barbundur. Ekim ayı palamutun yağlandığı, tat açısından en değerli olduğu aydır.</p> <p>Ekim ayında lüferi tüketmemeliyiz çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Lüferin boğaz sularında var olma mücadelesine tüketmeyerek ve avlamayarak, katkıda bulunuyoruz.</p>

EKİM

Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Ekim ayının en lezzetli balıkları; palamut, levrek ve barbundur. Ekim ayı palamutun yağlandığı, tat açısından en değerli olduğu aydır.

Ekim ayında lüferi tüketmemeliyiz çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Lüferin boğaz sularında var olma mücadelesine tüketmeyerek ve avlamayarak, katkıda bulunuyoruz.

<p><strong>KASIM</strong></p> <p>Kasım ayı ile birlikte denizlerde bolca torik akışı görülür. Torik palamutun 50-55 cm boyutuna verilen addır. Bu ay uskumru, lüfer, hamsi çok lezzetli olur.</p> <p>Barbun, mercan, levrek de gönül rahatlığıyla tüketilebilir.</p>

KASIM

Kasım ayı ile birlikte denizlerde bolca torik akışı görülür. Torik palamutun 50-55 cm boyutuna verilen addır. Bu ay uskumru, lüfer, hamsi çok lezzetli olur.

Barbun, mercan, levrek de gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

<p><strong>ARALIK</strong></p> <p>Havaların iyice soğumasıyla denizlerin ve tezgahların şampiyonu hamsi, tüketilmesi gereken balıkların başında yer alır.</p> <p>Hamsiyi mercan ve levrek balığı takip ederken, çinekop ve mezgitten aralık ayında uzak durulması gerekir.</p>

ARALIK

Havaların iyice soğumasıyla denizlerin ve tezgahların şampiyonu hamsi, tüketilmesi gereken balıkların başında yer alır.

Hamsiyi mercan ve levrek balığı takip ederken, çinekop ve mezgitten aralık ayında uzak durulması gerekir.

<p><strong>OCAK</strong></p> <p>Şüphesiz ocak ayı, balık sezonunun en verimli aylarından biridir. Bu ay hamsiler iyice büyür ve tüketilmesi için en doğru zamanlardan biridir. Yine torik, ocak ayında da lezzetli olur ve önerilir. Levrek ve mercan bu ay hamsinin lezzetiyle yarışan balıklardan...</p> <p>Ancak çinekoptan uzak durulması gerekir. Mezgit, izmarit ve sardalya da bu aylarda önerilmiyor. </p>

OCAK

Şüphesiz ocak ayı, balık sezonunun en verimli aylarından biridir. Bu ay hamsiler iyice büyür ve tüketilmesi için en doğru zamanlardan biridir. Yine torik, ocak ayında da lezzetli olur ve önerilir. Levrek ve mercan bu ay hamsinin lezzetiyle yarışan balıklardan...

Ancak çinekoptan uzak durulması gerekir. Mezgit, izmarit ve sardalya da bu aylarda önerilmiyor. 

<p><strong>ŞUBAT</strong></p> <p>Balık sezonunun en verimli ayı, şubat ayı desek yeridir. Şubat ayının en verimli balıkları; hamsi, izmarit ve mezgittir.</p> <p>Bu ay torik, levrek ve palamutta rahatlıkla tüketilebilir balıklar arasında yer alıyor. </p>

ŞUBAT

Balık sezonunun en verimli ayı, şubat ayı desek yeridir. Şubat ayının en verimli balıkları; hamsi, izmarit ve mezgittir.

Bu ay torik, levrek ve palamutta rahatlıkla tüketilebilir balıklar arasında yer alıyor. 

<p><strong>MART</strong></p> <p>Bahar ayı olarak geçen ancak kış ayları kadar soğuk olan mart ayı da balık tüketimi açısından verimli bir aydır. </p> <p>Kışın etkisi gördüğümüz son ay olan martta, lezzetlenen balıklar: levrek, mercan, palamut, olarak yer alıyor. Torikte hala tüketilebilir balıklar arasında.</p> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 fish" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: left; width: 380px; margin-bottom: 10px;"> </div> </div>

MART

Bahar ayı olarak geçen ancak kış ayları kadar soğuk olan mart ayı da balık tüketimi açısından verimli bir aydır. 

Kışın etkisi gördüğümüz son ay olan martta, lezzetlenen balıklar: levrek, mercan, palamut, olarak yer alıyor. Torikte hala tüketilebilir balıklar arasında.

 
<p><strong>NİSAN</strong></p> <p>Nisan ayı mezgit ayı olarak biliniyor. Bol beyaz etli, kılçıksız, lezzetli mi lezzetli mezgitin tam zamanı...</p> <p>Bu ay sardalya ve hamsi tüketilebilirken, çinekoptan uzak durulması gerekiyor.</p>

NİSAN

Nisan ayı mezgit ayı olarak biliniyor. Bol beyaz etli, kılçıksız, lezzetli mi lezzetli mezgitin tam zamanı...

Bu ay sardalya ve hamsi tüketilebilirken, çinekoptan uzak durulması gerekiyor.

<p><strong>MAYIS</strong></p> <p>Havaların ısınmasıyla balık çeşitliliğinin de azalmaya başladığı nisan ayında tekir, iskorpit ve minekop tavsiye ediliyor.</p> <p>Levrek ve dil balığınında tam zamanı olmasa da tüketilebilir.</p>

MAYIS

Havaların ısınmasıyla balık çeşitliliğinin de azalmaya başladığı nisan ayında tekir, iskorpit ve minekop tavsiye ediliyor.

Levrek ve dil balığınında tam zamanı olmasa da tüketilebilir.

<p><strong>HAZİRAN</strong></p> <p>Yaz mevsiminin ilk ayı olan haziranda yine sardalya tüketilebilir balıkların başında geliyor.</p> <p>Çipura, levrek de yenilebilir balıklar arasında.</p>

HAZİRAN

Yaz mevsiminin ilk ayı olan haziranda yine sardalya tüketilebilir balıkların başında geliyor.

Çipura, levrek de yenilebilir balıklar arasında.

<p><strong>TEMMUZ</strong></p> <p>Temmuz ayı sardalyanın tam zamanı olarak biliniyor. Bu ay sarıağız, orfoz, trança gibi çok aşina olmadığınız ama kesinlikle tatmanız gereken lezzetler de denenebilir.</p> <p>Temmuz ayında uzak durulması gereken balıklar ise; hamsi, kalkan ve izmarittir.</p> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 fish" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: left; width: 380px; margin-bottom: 10px;"> </div> </div>

TEMMUZ

Temmuz ayı sardalyanın tam zamanı olarak biliniyor. Bu ay sarıağız, orfoz, trança gibi çok aşina olmadığınız ama kesinlikle tatmanız gereken lezzetler de denenebilir.

Temmuz ayında uzak durulması gereken balıklar ise; hamsi, kalkan ve izmarittir.

 
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