Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

Evde bitki yetiştirmek güzel bir hobi olsa da, evcil dostlarınızın sağlığı her şeyden önce gelir. Peki, evcil hayvanınız varsa hangi bitkileri asla evinizde bulundurmamalısınız? İşte, kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi...

Haber Merkezi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 10:39
Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

Evde bitki yetiştirmek hem ortama estetik katar hem de havayı temizleyerek yaşam kalitesini artırır. Ancak evcil hayvan sahipleri için bazı ev bitkileri tehlikeli olabilir. Kedi ve köpekler, meraklı doğaları gereği bitkileri çiğneme eğiliminde olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek zehirlenmelere neden olabilir. İşte, kedi ve köpekler için zehirli olan yaygın ev bitkilerini ve bu konuda alınabilecek önlemler...

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

1. ZAMBAK

Kediler için son derece zehirli olan zambak, böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Tüketilmesi durumunda kusma, iştah kaybı ve halsizlik görülebilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

2. DİFENBAHYA 

Çiğnendiğinde evcil hayvanlarda ağızda tahriş, ağız çevresinde şişlik, yutma zorluğu ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

3. ALOE VERA

Şifalı özellikleriyle bilinen Aloe Vera, insanlar için faydalı olsa da kediler ve köpekler için toksiktir. Kusma, ishal ve titreme gibi belirtilere neden olabilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

4. SARDUNYA

Güzel kokusu ve görünümüyle sevilen sardunya, evcil hayvanlar için zehirlidir. Cilt tahrişi, iştah kaybı ve depresyon gibi semptomlara neden olabilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

5. FİL KULAĞI 

Bu gösterişli bitki, kedi ve köpeklerde ağız, dil ve boğazda yanma hissi, salya artışı, kusma ve yutma güçlüğü yaratabilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

6.  İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Yaprakları evcil hayvanlar için toksiktir. Ağız tahrişi, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilere yol açabilir.

Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

7. ÇÖL GÜLÜ

Köpekler ve kediler tarafından tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, düzensiz kalp atışı ve ciddi vakalarda ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere sebep olabilir.

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