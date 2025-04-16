Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi

Evde bitki yetiştirmek hem ortama estetik katar hem de havayı temizleyerek yaşam kalitesini artırır. Ancak evcil hayvan sahipleri için bazı ev bitkileri tehlikeli olabilir. Kedi ve köpekler, meraklı doğaları gereği bitkileri çiğneme eğiliminde olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek zehirlenmelere neden olabilir. İşte, kedi ve köpekler için zehirli olan yaygın ev bitkilerini ve bu konuda alınabilecek önlemler...