Evcil hayvanınız varsa bu bitkileri asla evinizde bulundurmayın: Kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi
Evde bitki yetiştirmek güzel bir hobi olsa da, evcil dostlarınızın sağlığı her şeyden önce gelir. Peki, evcil hayvanınız varsa hangi bitkileri asla evinizde bulundurmamalısınız? İşte, kedi ve köpekler için zararlı olan 7 ev bitkisi...
Evde bitki yetiştirmek hem ortama estetik katar hem de havayı temizleyerek yaşam kalitesini artırır. Ancak evcil hayvan sahipleri için bazı ev bitkileri tehlikeli olabilir. Kedi ve köpekler, meraklı doğaları gereği bitkileri çiğneme eğiliminde olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek zehirlenmelere neden olabilir. İşte, kedi ve köpekler için zehirli olan yaygın ev bitkilerini ve bu konuda alınabilecek önlemler...
1. ZAMBAK
Kediler için son derece zehirli olan zambak, böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Tüketilmesi durumunda kusma, iştah kaybı ve halsizlik görülebilir.
2. DİFENBAHYA
Çiğnendiğinde evcil hayvanlarda ağızda tahriş, ağız çevresinde şişlik, yutma zorluğu ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
3. ALOE VERA
Şifalı özellikleriyle bilinen Aloe Vera, insanlar için faydalı olsa da kediler ve köpekler için toksiktir. Kusma, ishal ve titreme gibi belirtilere neden olabilir.
4. SARDUNYA
Güzel kokusu ve görünümüyle sevilen sardunya, evcil hayvanlar için zehirlidir. Cilt tahrişi, iştah kaybı ve depresyon gibi semptomlara neden olabilir.
5. FİL KULAĞI
Bu gösterişli bitki, kedi ve köpeklerde ağız, dil ve boğazda yanma hissi, salya artışı, kusma ve yutma güçlüğü yaratabilir.
6. İNGİLİZ SARMAŞIĞI
Yaprakları evcil hayvanlar için toksiktir. Ağız tahrişi, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilere yol açabilir.
7. ÇÖL GÜLÜ
Köpekler ve kediler tarafından tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, düzensiz kalp atışı ve ciddi vakalarda ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere sebep olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak