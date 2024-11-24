Veteriner hekimden açıklama: Evcil hayvanlara takılan mikroçip zararlı mıdır?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:22

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:22

Veteriner Hekim Hande Mutlu, evcil hayvan sahiplenme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara ve mikroçip uygulamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mutlu, evcil hayvan bakımının ciddi sorumluluklar gerektirdiğini vurgulayarak ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

MİKROÇİP UYGULAMASINA YÖNELİK YANLIŞ ALGILAR

Mutlu, hayvanlara takılan mikroçip uygulamasının bazı yanlış algılara neden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Pek çok kişi, mikroçipin hayvanlarının vücuduna zarar vereceğini düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Mikroçip, pirinç tanesi kadar küçük ve biyo uyumlu bir cihazdır. Vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmaz. Bu cihaz, hayvanı sahipleriyle birlikte kayıt altına almak için kullanılır ve kaybolma durumunda hayvana kolayca ulaşılmasını sağlar."

Mikroçip uygulamasının hayvan sahiplenmede büyük kolaylıklar sağladığını belirten Mutlu, sistemin HAYBİS ve Petvet adı verilen veri tabanlarında kayıt altına alındığını ekledi.

EVDE HAYVAN BAKIMI: SORUMLULUK VE PLANLAMA

Evcil hayvan sahiplenmenin ciddi bir karar olduğunu belirten Mutlu, ailelerin yaşam tarzlarına uygun bir hayvan seçmeleri gerektiğini vurguladı:

"Sahipleneceğiniz hayvan, ortalama 12-15 yıl sizinle yaşayacak bir yol arkadaşıdır. Bu nedenle, yaşam alanınızın büyüklüğü, ekonomik durumunuz ve zaman yönetiminiz gibi kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Apartman ya da site yönetim planında evcil hayvan beslenmesine dair bir yasak varsa, bu durum yasal sorunlara yol açabilir."

Mutlu, hayvanların bakım maliyetlerini de dikkate almanın önemine dikkat çekerek, alerjik durumların önceden kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

BARINAKLARDAN SAHİPLENMEYE TEŞVİK

Evcil hayvan sahiplenme sürecinde 'satın alma, sahiplen' anlayışına vurgu yapan Mutlu, barınaklarda yuva bekleyen pek çok hayvanın bulunduğunu ifade etti:

"Barınak çalışanlarıyla görüşerek hayvanın mizacı hakkında bilgi alabilir, birkaç ziyaretle hayvanla bağ kurabilirsiniz. Bu, doğru karar vermenizi kolaylaştırır."

EVLAT EDİNMEKTEN FARKSIZ

Evcil hayvanların, aile bireyleri gibi görülmesi gerektiğini belirten Mutlu, özellikle çocuklar üzerinde olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Evcil hayvanlar, çocukların empati yeteneğini ve sorumluluk bilincini artırır. Ancak yavru hayvanların bakımı zorlu bir süreçtir. Bu yüzden, sahiplenme kararının iyi düşünülerek alınması gerekir" dedi.

HAYVAN HAKLARI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Mutlu, hayvanlara yönelik kötü muamele ve terk edilmelerin önüne geçilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi:

"Evcil hayvanlar, yaşamı paylaştığımız ekosistemin bir parçasıdır. Onlara eziyet eden kişilerin daha yüksek yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sisteminde, çocuklara hayvan sevgisi ve hakları konusunda bilinç kazandırılmalıdır."