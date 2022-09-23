Eylül ve ekim tam zamanı: Kızılcığın faydaları saymaklar bitmiyor! Kızılcık nasıl tüketilir?

TAM ANLAMIYLA MUCİZE MEYVE: KIZILCIK

Eylül ayı ile birlikte ortaya çıkan, birçok faydası olan mucizevi meyve kızılcığı tüketmenin tam zamanı.

Kurutulmuş haliye 4 mevsim tüketebileceğiniz kızılcık, şu sıralar en taze halinde. Birçok hastalığa iyi gelen bu minik meyveyi tam da soğuk havalar gelirken tüketmek bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

Antioksidan aktivitesi, karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde gösterilmiş koruyucu etkileri ile de vücuda ek katkı sağlayan kızılcığın günde 1 avuç meyve olarak ya da 2 bardak kızılcık suyu şeklinde tüketilmesi, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.