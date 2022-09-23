Eylül ve ekim tam zamanı: Kızılcığın faydaları saymaklar bitmiyor! Kızılcık nasıl tüketilir?
TAM ANLAMIYLA MUCİZE MEYVE: KIZILCIK
Eylül ayı ile birlikte ortaya çıkan, birçok faydası olan mucizevi meyve kızılcığı tüketmenin tam zamanı.
Kurutulmuş haliye 4 mevsim tüketebileceğiniz kızılcık, şu sıralar en taze halinde. Birçok hastalığa iyi gelen bu minik meyveyi tam da soğuk havalar gelirken tüketmek bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.
Antioksidan aktivitesi, karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde gösterilmiş koruyucu etkileri ile de vücuda ek katkı sağlayan kızılcığın günde 1 avuç meyve olarak ya da 2 bardak kızılcık suyu şeklinde tüketilmesi, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
KIZILCIK NE ZAMAN TOPLANIR?
Kızılcık ağacı birçok ağaç gibi, baharda çiçek açar. Çiçekler haziran ayında meyveye dönüşür. Meyve toplama işlemi ise temmuz ayının sonlarından ekim ayının başına kadar yapılır.
Sadece eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilebilen kızılcığın dört mevsim tüketilebilmesi için alternatif tarifler vardır.
KIZILCIK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
1) Lif oranı çok yüksek olduğu için kızılcık kan basıncını dengeleme özelliğine sahiptir.
2) C vitamini içeriği ile kış ve sonbahar dönemlerinde soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.
3) Kan pıhtılaşmasının meydana gelmesini engelleyen salik asit içerir. Salik asit tümör tedavilerine de iyi gelir.
4) Kalsiyum özelliği ile kemik gelişimine katkı sağlar. İltihapların daha hızlı iyileşmesini sağlayan ve idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştiren E vitaminine sahiptir.
5) Ağız sağlığı için koruyucudur.
KIZILCIK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
6) Uykusuzluğa iyi gelen melatonin içeriği ile daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olur.
7) Kızılcık suyu tüketimi idrar yolunu temizler. Düzenli kullanımın ardından idrar yolunda sıkıntı yaşayan kişiler düzene girer.
8) Bazı dönemlerde tükürük bezlerinde enfeksiyon ve iltihaplanma oluşabilir. Kızılcık buradaki zararlı oluşumları engeller.
KIZILCIĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
*Kızılcığın 100 gramında yaklaşık 64 kalori vardır.
*Bir avuç kadar ( 25 gr ) kızılcık tükettiğinizde 16 kalori almış olursunuz.
*A, E ve C vitamini içerir.
*Kalsiyum, demir, potasyum gibi mineraller içermektedir.
*Lifli bir besindir. 100 gram kızılcık 3.7 gram lif içermektedir.
*Kızılcık suyunun ise 100 gramı 46 kaloridir.
KIZILCIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
1) Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.
2) Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.
3) Kızılcık, kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.
4) Kızılcık, aşırı yemek yeme ve yediklerini sindirememe problemlerini ortadan kaldırır. Hatta ülser gibi mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.
KIZILCIK İLE NE YAPILIR?
Kızılcık meyvelerinin tadı ekşi olup, taze ya da kurutulmuş olarak tüketildiği gibi, tarhana, hoşaf, reçel ve marmelat yapımında da kullanılmaktadır. Kızılcık meyvesi şeker ilave edilmiş suda kaynatılıp, kapalı kaplarda uzun süre saklanabilir ve yemek arasında içecek olarak tüketilebilir.
Odunu lifli olup çok esnek ve dayanıklıdır, yoğunluğu fazla olduğundan suda batar. Baston ve sopa yapımında kullanılır. Kabuğundan boya, yapraklarından tanen elde edilir. Bahçe ve parklarda süs bitkisi olarak da yetiştirilir.
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