Sonbaharın meyve ve sebze zenginliğinde neler tüketilmeli, sonbaharda yenmesi gereken yararlı besinler....

Sağlıklı beslenmenin birçok önemli noktası var. Bunlardan biri de doğru ürünü zamanında tüketmek. Sağlığımız için mevsiminde meyve ve sebze tüketmenin önemi bir hayli büyük.

Mevsiminde olmayan meyve ve sebzeler genellikle daha az lezzetlidir çünkü hasat edildikten sonra besin değerlerini hemen kaybetmeye başlarlar. Uygun mevsimlerde yetiştirilen ve tüketilen gıdalar besinsel olarak daha yoğundur.

Peki, yeni yeni girdiğimiz sonbahar mevsiminin sebze ve meyveleri neler?