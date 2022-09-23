Sonbaharın meyve ve sebze zenginliğinde neler tüketilmeli, sonbaharda yenmesi gereken yararlı besinler....
Sağlıklı beslenmenin birçok önemli noktası var. Bunlardan biri de doğru ürünü zamanında tüketmek. Sağlığımız için mevsiminde meyve ve sebze tüketmenin önemi bir hayli büyük.
Mevsiminde olmayan meyve ve sebzeler genellikle daha az lezzetlidir çünkü hasat edildikten sonra besin değerlerini hemen kaybetmeye başlarlar. Uygun mevsimlerde yetiştirilen ve tüketilen gıdalar besinsel olarak daha yoğundur.
Peki, yeni yeni girdiğimiz sonbahar mevsiminin sebze ve meyveleri neler?
BROKOLİ: Brokoli en sağlıklı sebzelerden biri. Tüm yıl boyunca brokoli satılsa da bu sebzenin mevsimi ekim ve nisan arasıdır. Sonbaharda yetişen sebzelerden olan brokoli sağlığa yönelik faydalarından dolayı mevsiminde bol bol tüketilmeli.
Eylül ayında yavaş yavaş tezgahlara gelen brokoli, ekim gibi iyice çoğalır. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle öne çıkan bu sebze özellikle ayrıca hücre hasarı oluşma riskini azaltmakla da ilişkilendiriliyor.
KIZILCIK:Kızılcığın yüzde 10’u Eylül-Aralık ayları arasında taze olarak satılır. Geri kalan kısmı kurutulmuş veya meyve suyu olarak bulunabilmektedir.
Kalori bakımından düşük, antioksidan açısından ise yüksek besin değeri ile özellikle kalp rahatsızlıkları, diş eti hastalıkları, ağız ve mide ülserleri, idrar yolu enfeksiyonlarında oldukça etkilidir.
KARNABAHAR: Eylül ve Kasım aylarında tam mevsimini yaşayan karnabahar da brokoli gibi mucizevi besinlerden.
Besin değerleri açısından da son derece zengin olan bu sebzenin bir porsiyonu ile günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor.
Karnabahar C vitamini, K vitamini ve folik asit için iyi bir kaynak olmakla birlikte; potasyum, magnezyum, mangan ve kalsiyum gibi mineralleri de içermektedir.
KİVİ: Ekim ila Kasım aylarında hasat edilen bir meyve olan kivi, özellikle C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.
Kivi içerdiği antioksidanlar ve C vitamini ile bağışıklığı destekler, sindirim sistemini düzenleyerek ve oksidatif stresi engelleyerek kolon kanserini riskini azaltabilir. Astımda görülen hırıltılı solunum ve nefes darlığı semptomlarını azaltabilir. Göz ve kalp sağlığı için önemli bir besindir.
AYVA: Sonbahar mevsiminin leziz meyvesi ayva, sonbaharın en sevilen besinlerden biri.
Kalorisi düşük bir meyve olan ayvada bulunan yüksek düzeydeki antioksidanlar ve vitaminler cildin sağlıklı ve genç kalması için çok faydalıdır. Ayva, alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği nedeniyle bilinen bir meyvedir.
Cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir. Yüksek C vitamini seviyeleri ayrıca iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.
PIRASA: Pırasa, sonbahar aylarında yetişen bir sebzedir. Ekim ayında hasat edilmeye başlanır ve hasat kış sonuna kadar devam edilir.
Pırasa içerisinde potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, B6 Vitamini, A Vitamini, C vitamini, K Vitamini ve iyi bir folat kaynağı barındırır. Bu özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemi için oldukça faydalı ve önemlidir. Pırasa tüketmek, kronik iltihap riskini azaltmaya da fayda sağlar.
BALKABAĞI: Sonbaharın simgesi sebzelerden biri olan balkabağını birçok tarifle tüketerek, yararlarından faydalanabilirsiniz. Özellikle balkabağı çorbasıyla bağışıklığınızı güçlendirmeniz mümkün.
Ayrıca bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır, tok tutar ve cilde iyi gelir. İçinde A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor barındıran balkabağı sonbaharın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
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