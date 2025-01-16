Fazla tüketildiğinde böbrekleri bitiriyor, ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor: Böbreklere zarar veren 7 besin

Böbrekler, vücudumuzun sağlıklı çalışması için hayati öneme sahip organlardır. Kanı filtreleyerek atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar, sıvı ve elektrolit dengesini düzenler. Ancak yanlış beslenme alışkanlıkları, böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, böbreklere zarar veren besinlerden haberdar olmak ve bunları aşırı tüketmekten kaçınmak önemlidir. İşte, böbrek sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken besinler ve detaylar...