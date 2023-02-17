Gazanfer Özcan kimdir? Gazanfer Özcan ne zaman öldü? Gazanfer Özcan'ın eşi ve çocuğu kim?

Usta oyuncu, Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de dünya evine girdi ve eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu kurdu. Türkiye'de türünün öncülerinden biri sayılan "Kuruntu Ailesi"nde, unutulmayan "Hüsnü Kuruntu" karakterini oynadı.

TRT'de izleyiciyle buluşan "Hüsnü Kuruntu" adlı tiyatro oyunu beğenilince, 10 Ekim 1985'te yönetmenliğini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi aynı adla yayın hayatına başladı. Beş yılda 121 bölüm yayınlanan dizinin ardından, 155 bölüm devam eden "Hüsnü Bey Amca" ve 47 bölüm süren "Bizim Kuruntu Ailesi" dizisi de izleyicilerin beğenisine kazandı.

GAZANFER ÖZCAN SESLENDİRMELERİ

"Taş Devri" çizgi film dizisindeki "Fred Çakmaktaş" karakterinin yanı sıra pek çok sinema filmi, televizyon dizisi ve reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları da yapan Özcan, 1978 "Avni Dilligil Tiyatro Ödülü" ile 1981 "İsmail Dümbüllü Ödülü"ne layık görüldü.