Gazanfer Özcan kimdir? Gazanfer Özcan ne zaman öldü? Gazanfer Özcan'ın eşi ve çocuğu kim?
"Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle özdeşleşen usta oyuncu Gazanfer Özcan, ölümünün 14. yılında anılıyor.
GAZANFER ÖZCAN KİMDİR?
Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in üçüncü çocuğu olarak 27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya gelen Özcan, Cihangir Firuzağa İlkokulunun ardından Beyoğlu Ortaokulunda okudu.
Vefa Lisesindeyken "Hisse-i Şayia" adlı oyunda "Bican Efendi" rolünü üstlenen Özcan, daha sonra Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümüne girdi.
Komedi Tiyatrosunda 1955 tarihli "Mahallenin Romanı" oyununda, rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkan sanatçı, başarılı olunca kadroya alındı. Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol aldı, 1962'ye kadar da çocuk ve yetişkin oyunlarında tiyatro izleyicisiyle buluştu.
Usta oyuncu, Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de dünya evine girdi ve eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu kurdu. Türkiye'de türünün öncülerinden biri sayılan "Kuruntu Ailesi"nde, unutulmayan "Hüsnü Kuruntu" karakterini oynadı.
TRT'de izleyiciyle buluşan "Hüsnü Kuruntu" adlı tiyatro oyunu beğenilince, 10 Ekim 1985'te yönetmenliğini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi aynı adla yayın hayatına başladı. Beş yılda 121 bölüm yayınlanan dizinin ardından, 155 bölüm devam eden "Hüsnü Bey Amca" ve 47 bölüm süren "Bizim Kuruntu Ailesi" dizisi de izleyicilerin beğenisine kazandı.
GAZANFER ÖZCAN SESLENDİRMELERİ
"Taş Devri" çizgi film dizisindeki "Fred Çakmaktaş" karakterinin yanı sıra pek çok sinema filmi, televizyon dizisi ve reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları da yapan Özcan, 1978 "Avni Dilligil Tiyatro Ödülü" ile 1981 "İsmail Dümbüllü Ödülü"ne layık görüldü.
GAZANFER ÖZCAN'IN YER ALDIĞI OYUN VE FİLMLER
"Yeter Artık", "Sülüman Bacanak", "Aşk Mektubu", "Nereden Nereye", "Öp Babanın Elini", "Yağmurdan Kaçarken", "Oh Olsun"un da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda sahne alan Özcan'ın 1987 yılında yayımlanan "Fıkralar" adlı bir kitabı da bulunuyor.
Sanat hayatı boyunca birçok dizi, tiyatro oyunu ve filme imza atan Özcan'a 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Uzun süre ara verdiği sinemaya 2000'de "Komser Şekspir" filmiyle dönen tecrübeli oyuncu, eşi Gönül Ülkü ile 2002'de 50. yıl jübilesini yaptı.
Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, 2004'te başlayan "Avrupa Yakası" dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu" karakterini oynayan usta oyuncu, son olarak 2007'de vizyona giren "Beyaz Melek" filminin oyuncuları arasında yer aldı.
"İngiliz Kemal Lawrence’e Karşı", "Çeto Salak Milyoner", "Fındıkçı Gelin", "Aramızda Yaşayamazsın", "Şimal Yıldızı", "Allı Yemeni", "Garipler Sokağı", "Biz İnsan Değil Miyiz", "İki Damla Gözyaşı",
GAZANFER ÖZCAN'IN ÖZEL YAŞAMI
Gazenfer Özcan'ın ilk eşinden Fulya Özcan isimli bir kızı vardır. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi.
GAZANFER ÖZCAN NE ZAMAN ÖLDÜ?
Gazanfer Özcan, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1 buçuk ay tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009'da hayatını kaybetti.
Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından, Özcan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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