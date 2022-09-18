Gerard Pique Shakira'ya şantaj uyguluyor

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 10:06
<p>Ünlü Latin şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique'nin eşine şantaj yaptığı ortaya atıldı.</p>

Ünlü Latin şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique'nin eşine şantaj yaptığı ortaya atıldı.

<p><strong>12 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ</strong></p> <p>35 yaşındaki futbolcu, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ünlü şarkıcıyı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan futbolcu, yeni sevgilisiyle bir düğünde görüntülenmişti.</p>

12 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ

35 yaşındaki futbolcu, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ünlü şarkıcıyı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan futbolcu, yeni sevgilisiyle bir düğünde görüntülenmişti.

<p><strong>ÖDÜLLERİNİ REHİN TUTUYOR</strong></p> <p>NTV'de yer alan habere göre, boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bazı kaynaklara göre, Pique Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor.</p> <p>Nedeniyse çocuklarının velayeti.</p>

ÖDÜLLERİNİ REHİN TUTUYOR

NTV'de yer alan habere göre, boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bazı kaynaklara göre, Pique Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor.

Nedeniyse çocuklarının velayeti.

<p>Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri vermesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.</p>

Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri vermesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.

<p>İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor.</p> <p>İddialara göre, futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.</p>

İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor.

İddialara göre, futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.

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