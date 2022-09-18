Gerard Pique Shakira'ya şantaj uyguluyor
İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor.
İddialara göre, futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.
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