Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

Evde hazırlayabileceğiniz bu doğal maskelerle cildinizi ölü derilerden arındırabilir, sağlıklı bir parlaklık kazanabilirsiniz. Peki, gözenekleri derinlemesine temizleyip yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlayan doğal yöntemler nelerdir? İşte, cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi...

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2024 Çarşamba, 10:14
Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

Cilt bakımında en önemli adımlardan biri, ölü derilerin arındırılmasıdır. Ölü deri birikimi, cildin donuk görünmesine, gözeneklerin tıkanmasına ve zamanla cilt sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Doğal maske tarifleri ile cildinizi canlandırabilir, sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte, cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi...

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

1. BAL VE ŞEKER MASKESİ

Bal, cildi nemlendirirken şeker granülleri peeling etkisi sağlar.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz şeker

Hazırlanışı ve uygulama:

Bal ve şekeri karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Karışımı dairesel hareketlerle cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.

5 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Faydaları:

Cildi derinlemesine temizler, pürüzsüz bir doku sağlar.

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

2. YOĞURT VE YULAF MASKESİ

Yoğurt, laktik asit içerir ve cildi yumuşatır. Yulaf ise nazik bir peeling etkisi yaratır.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Hazırlanışı ve uygulama:

Yoğurt ve yulafı bir kasede karıştırın.

Karışımı temiz cilde sürüp 10 dakika bekletin.

Hafifçe ovalayarak maskeyi çıkarın ve cildinizi durulayın.

Faydaları: 

Cildi besler, ölü hücreleri temizler ve nemlendirir.

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

3. KAHVE TELVESI MASKESİ

Kahve telvesi, peeling etkisiyle ölü derileri uzaklaştırırken kan dolaşımını artırır.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kahve telvesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı ve uygulama:

Kahve telvesi ve zeytinyağını karıştırın.

Karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın.

5 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Faydaları: 

Cilde canlılık kazandırır, cilt tonunu eşitler.

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

4. LİMON VE BAL MASKESİ

Limon, doğal bir eksfoliyan görevi görür ve ciltteki ölü hücreleri arındırır. Bal ise cildi nemlendirir.

  1. Malzemeler:

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ve uygulama:

Limon suyu ve balı iyice karıştırın.

Karışımı cildinize uygulayıp 10 dakika bekletin.

Bol suyla durulayın.

Faydaları: 

Cildi aydınlatır, ölü hücreleri nazikçe temizler.

Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

5. AVOKADO VE HİNDİSTAN CEVIZI MASKESİ

Avokado, yoğun nemlendirme sağlarken Hindistan cevizi yağı cildi yumuşatır.

Malzemeler:

Yarım olgun avokado

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı ve uygulama:

Avokadoyu ezip Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.

Karışımı cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin.

Ilık suyla durulayarak maskeyi temizleyin.

Faydaları: 

Kurumuş ölü cilt hücrelerini temizler, yoğun nem sağlar.

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