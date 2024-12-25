Gözenekleri derinlemesine temizliyor, yüzünüzün anında pürüzsüzleşmesini sağlıyor: Cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi

Cilt bakımında en önemli adımlardan biri, ölü derilerin arındırılmasıdır. Ölü deri birikimi, cildin donuk görünmesine, gözeneklerin tıkanmasına ve zamanla cilt sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Doğal maske tarifleri ile cildinizi canlandırabilir, sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte, cildi ölü derilerden arından 5 maske tarifi...