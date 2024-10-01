Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Takvime göre; DV2026 Green Card çekilişi başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım 2024 Salı günü saat 20.00 olarak belirlendi.

Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacak.