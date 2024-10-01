Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sunan Green Card başvurularının tarihi merak ediliyor. Geçen sene Ekim ve Kasım arasında yapılan yeşil kart başvuruları her sene olduğu gibi bu senede dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.
Takvime göre; DV2026 Green Card çekilişi başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım 2024 Salı günü saat 20.00 olarak belirlendi.
Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacak.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
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