Güneşin tadını çıkarırken cildiniz de parlasın: Yaz mevsiminde cilt bakımı için en iyi 7 doğal yöntem

Yaz aylarında cildimiz güneşe, terlemeye, deniz tuzuna ve klorlu havuza daha fazla maruz kalır. Bu durum, cildin kurumasına, lekelenmesine ve hassaslaşmasına yol açabilir. Kimyasal içerikli ürünlerden ziyade, doğanın sunduğu malzemelerle cildi desteklemek hem sağlıklı hem de sürdürülebilirdir. İşte, yazın cildinize iyi gelecek, kolayca uygulayabileceğiniz 7 doğal bakım önerisi...