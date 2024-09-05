Güz mevsiminde evinize renk katın: Sonbaharı renklendiren 7 çiçek

Sonbahar, doğanın sessizce kışa hazırlandığı bir mevsimdir. Ancak bu sakin geçiş, renklerle dolu bir çiçek şöleniyle de canlanabilir. Sonbaharda doğaya renk katan birçok çiçek, bahçeleri ve balkonları adeta birer sanat eserine dönüştürür. Peki, güz mevsiminde evinize renk katacak bitkiler nelerdir? İşte, sonbaharı renklendiren 7 çiçek...