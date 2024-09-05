Güz mevsiminde evinize renk katın: Sonbaharı renklendiren 7 çiçek
Sonbahar, doğanın sessizce kışa hazırlandığı bir mevsimdir. Ancak bu sakin geçiş, renklerle dolu bir çiçek şöleniyle de canlanabilir. Sonbaharda doğaya renk katan birçok çiçek, bahçeleri ve balkonları adeta birer sanat eserine dönüştürür. Peki, güz mevsiminde evinize renk katacak bitkiler nelerdir? İşte, sonbaharı renklendiren 7 çiçek...
1. KASIMPATI:
Kasımpatılar, sonbaharın en bilinen çiçeklerinden biridir. Çeşitli renklerde açan kasımpatılar, sarıdan mora kadar geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Soğuğa dayanıklı olan bu çiçekler, sonbahar bahçelerinin vazgeçilmezidir.
2. ASTER ÇİÇEĞİ:
Sonbaharda açan bu güzel çiçekler, mor, mavi ve beyaz renkleriyle dikkat çeker. Asterler, kelebekleri de kendilerine çeker ve sonbaharın doğaya kattığı güzellikleri artırır.
3. YILDIZ ÇİÇEĞİ:
Yıldız çiçekleri, gösterişli yaprakları ve çiçekleriyle sonbaharın parlayan yıldızlarındandır. Kırmızı, sarı, pembe ve beyaz gibi birçok renkte açan dahlialar, bahçelere zarafet katar.
4. SİKLAMEN ÇİÇEĞİ:
Siklamenler, serin havaları seven ve sonbaharda çiçek açan bitkilerden biridir. Genellikle pembeden mora kadar değişen tonlarda çiçek açan bu bitki, gölgeli alanlarda da yetişebilir.
5. KARDELEN ÇİÇEĞİ :
Kardelenler genellikle ilkbaharın müjdecisi olarak bilinse de, sonbaharın sonlarına doğru bazı türleri açmaya başlar. Zarif beyaz çiçekleriyle soğuk günlere sıcaklık katar.
6. SONBAHAR ÇİĞDEMİ:
Sonbaharın son günlerinde çiçek açan bu zarif bitki, pembe ve mor renkli çiçekleriyle adeta sonbaharı canlandırır. Çiğdemler, özellikle bahçelerde doğal bir güzellik yaratır.
7. LAVANTA:
Sonbaharın serin günlerinde bile hoş kokusunu etrafa yayan lavanta, mor renkli çiçekleriyle hem gözleri hem de ruhu dinlendirir. Lavantalar, özellikle sonbahar aylarında farklı bir huzur verir.
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