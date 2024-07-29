Evcil hayvan sahiplerinin kaçınması gereken 5 zehirli ev bitkisi!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 23:29

Güncelleme: 29.07.2024 - 23:29

Ev bitkileri bazı durumlarda evcil hayvanlar için çok zararlı olabilir. Ne yazık ki, birçok popüler ev bitkisi kedi ve köpekler için bir ısırık aldıklarında veya bazı durumlarda sadece yapraklarına dokunduklarında zehirlidir. İşte evcil hayvanlar için zehirli olan 5 bitki...

KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN ZEHİRLİ EV BİTKİLERİ

1. Aloe Vera

Uzmanlara göre, aloe vera bitkileri insanlar için şifalı olabilir, ancak kedi ve köpekler yaprakları çiğnerse, uyuşukluk, kusma ve ishal geliştirebilirler.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: Haworthia

Sukkulent ailesinin bir üyesi olan haworthia, yapraklarında kendine özgü çivili beyaz bantları olan küçük, az büyüyen bir bitkidir. Bu bitkiler, bol toprak drenajı ile parlak ışık ve nemli koşullarda iyi sonuç verir. Şekli ve boyutu aloe'ye benzer, ancak kedi ve köpekler için güvenlidir.

2. Clivia

Clivia bitkileri parlak tropik çiçeklere sahiptir, ancak çiçeklerin yanı sıra bitkinin geri kalanı da evcil hayvanlarda mide bulantısı ve ishale neden olabilecek bir kimyasal olan likorin içerir.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: African Violet (Afrika Menekşesi)

Afrika menekşesi, clivia'nın parlak renklerini taklit eden güvenli bir alternatiftir. Bu bitkiler, düşük ışıkta bile iyi büyürler ve evcil hayvanlar için zararsızdırlar.

3. Kuşkonmaz Eğrelti Otu

Kuşkonmaz eğrelti otu dokunulduğunda alerjik dermatite (ve bol miktarda kaşıntıya) neden olabilir ve meyveleri yenildiğinde kusma ve ishale neden olabilir.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: Boston Fern (Boston Eğrelti Otu)

Boston eğrelti otu, kuşkonmaz eğrelti otuna benzer bir görünüm sunar ve evcil hayvanlar için tamamen güvenlidir. Bu bitkiler, dolaylı ışıkta ve nemli ortamlarda gelişirler.

4. Monstera

Monstera bitkileri, bitki ebeveynleri arasında popülerdir, ancak bu tropikal güzellikler evcil hayvanlar için harika değildir. Dudak, dil ve ağız çevresinde yoğun yanmaya ve nefes almada sıkıntıya neden olabilen kalsiyum oksalat içerirler.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: Areca Palm (Areca Palmiye)

Areca palmiyesi, monstera'nın tropikal havasını evcil hayvanlarınız için güvenli bir şekilde getirir. Bu bitkiler, parlak, dolaylı ışıkta iyi gelişirler ve evcil hayvanlara zarar vermezler.

5. Mısır Bitkisi

Dracaena ve ejderha ağacı olarak da bilinen mısır bitkileri, evcil hayvanlarda kusmaya, göz bebeklerinin büyümesine, hipersalivasyona ve anoreksiye neden olabilen saponinler içerir.

Evcil Hayvanlar İçin Güvenli Yedek: Spider Plant (Kurdele Çiçeği)

Kurdele çiçeği, mısır bitkisi gibi uzun, sarkık yapraklara sahip olan bir alternatiftir. Bu bitkiler, az bakım gerektirir ve evcil hayvanlar için zararsızdır.