Hangi işaretler artık iş değiştirmeniz gerektiğini gösterir?
İşten ayrılmak, hayatınızdaki en stresli durumlardan biri olabilir. Bir ekibin parçası olarak, uzun yıllar ya da çok kısa süre iyi hissetmediğiniz bir çalışma ortamında olabilirsiniz. Araştırmalara göre 50 yaşında bir insan kendine uyumlu işi bulmak için 12 farklı iş yerinde çalışmıştır.
Bu yazının başlığı bir şekilde sizi çektiyse ya da iş yeri değişikliği için bir araştırma içindeyseniz, size önemli maddelerle durumunuzu değerlendirme olanağı sunuyoruz.
İşte, 'İşten ayrılmalı mıyım' sorusunun cevabı...
MEMNUNİYETTEN OLDUKÇA UZAKSINIZ
İşiniz; tatmin duygusu ve doğru yolda olduğunuz hissini sunmalıdır. Doğru alanda ancak yanlış markayla ilerliyor olabilirsiniz. Her şeyden önce içinizde sürekli bir endişe ve tatminsizlik duygusu yaşıyorsanız, iş yerinizle ilgili çelişkileri beyninizden atamıyorsanız, bu his yanlış ortamda bulunduğunuzun ilk göstergesidir.
HEYECANLI DEĞİLSİNİZ
Yaptığınız iş size bir memnuniyet düzeyi sunmalıdır. Bu duyguyu kaybetmek, bir değişikliğe ihtiyacınız olduğunun güçlü bir işareti olabilir. Aslında sizi heyecanlandıracak fikirler ve görevler size bir rutin gibi geliyorsa artık yaptığınız iş ve sorumluluklarınız sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir.
FİKİRLERİNİZE VE KATKILARINIZA DEĞER VERİLMİYOR
En iyi fikirlerinizi ve üst düzey çabanızı işinize koyuyorsunuz ancak yetkiliden maddi manevi bir dönüş alamıyorsunuz. Yeteneklerinizin ve performansınızın adaletli şekilde verilen bir karşılığı olmalıdır. Sürekli olarak bu duygudan yoksunsanız, bir değişikliğe ihtiyacınız olabilir.
DÜŞÜK ÜCRETE MAHKUM EDİLDİNİZ
Yaptığınız işin karşılığı yani maaşınız yaşam maliyetinizi desteklemeyi zorlaştırıyor olabiliyor.
Yaşam maliyeti, bir kişinin temel ihtiyaçları için ne kadar para ödemesi gerektiğini gösterir. Maaşınız veya ücretleriniz yaşam maliyetinizi karşılamıyorsa, başka bir şey aramalısınız. Araştırmalara göre, çalışanların en büyük motivasyonu aldığı ücrettir ve siz bu konuda sorun yaşıyorsanız, başka seçenekler olduğunu aklınızdan çıkartmamalısınız.
PATRONUNUZU YETERSİZ BULUYORSUNUZ
Belki de patronunuzun işini yapması gerektiği kadar iyi yapmadığını düşünüyorsunuz.
Belki de ekibinize liderlik etmek için ısrar ettiği yönü, çalışma anlayışını, adaletini sevmiyorsunuz. Özellikle patronunuzla girdiğiniz her konuşma sonrası diyalogdan tatminsiz, gergin ve endişeli ayrılıyorsanız, yetkili olduğunuz kişi sizi negatif anlamda doğrudan etkiliyordur demektir.
OFİS KÜLTÜRÜNE ENTEGRE OLAMIYORSUNUZ
Her şirket, ofis ve iş ekibinin süregelen bir çalışma kültürü vardır. Kültürün üretkenliğinize, mutluluğunuza veya motivasyonunuza yardımcı olmadığı bir çalışma ortamındaysanız, rahatsızlığın temelinde ne olduğunu düşünün.
İletişim kurmakta zorlandığınız, iş alışverişi yapamadığınız ve size büyük oranda yanlış gelen davranışlara maruz kaldığınız bir yerde durmakta ısrarcı olmayın.
PATRONUNUZA KARŞI DÜRÜST OLAMIYORSUNUZ
Sorumlu kişinin güçlü yönlerinizden yararlanmadığını ve iyi yaptığınız şeyi görmezden geldiğini düşünüyorsanız. Potansiyelinizi harcamayın.
Öncelikle patronunuza durumu en açık şekilde ifade edin. Konuşmadan sonra patronunuz sizinle birlikte çalışmaya ve pozisyonunuzu uyarlamaya veya şirket içinde tatmin olacağınız bir pozisyona geçmenize yardımcı olmaya istekli olabilir. Aksi halde, üretemediğiniz bir pastanın dilimi olmak ne size ne kurumunuza fayda sağlar.
ENDİŞELERİ BİR TÜRLÜ BIRAKAMIYORSUNUZ
Her sabah işe gelirken ne olacağı veya günün nasıl geçeceği korkusunu yaşıyor olabilirsiniz. Her vardiyadan önce ve sonra endişe duyuyorsanız, nedenine ve neyi değiştirebileceğinize bakmanın zamanı gelmiş olabilir.
KENDİNİZİ GELİŞTİREMİYORSUNUZ
Uzun süredir bir şirkette çalışıyorsanız, kendinizi aynı görevleri tekrar tekrar yaparken bulabilirsiniz. Her işin tanımı ve yükselme olanağı oldukça farklıdır. Ancak önünüzü göremiyorsanız asla aynı işte kalmakta ısrarcı olmayın.
İş yerinizde belli bir kabiliyet düzeyine sahip olduğunuz görülüyorsa, bunun ötesine geçme şansınız asla yaratılmaz. İyi olduğun şeylerle tanınmak harika bir şey ama eğer gafil avlanıyorsan ya da çıkmaza giriyorsan, bulunduğunuz iş ilerleme yeteneğinizi sınırlayabilir.
İŞİNİZ SOSYAL HAYATINIZI ETKİLİYOR
Uyandığınız her dakikayı çalışarak ya da iş hakkında düşünerek geçiriyormuşsunuz gibi mi geliyor? İş dışında da sürekli iş yerinde sorunları ya da görevleri düşünüyorsanız, bu bir şeylerin ters gittiğini gösterir.
Arkadaşlarınızla veya ailenizle yaptığınız konuşmalara bakın. Eğer konu dönüp dolaşıp iş yerindeki sıkıntılarınıza geliyorsa, yeni seçenekler düşünmenin vakti gelmiştir. İş ve sosyal hayat dengesini yakalamak bazen zor bir kavram olabilir. Ancak, kendinize alan tanımanız, arkadaşlarınızla veya ailenizle zaman geçirebilmeniz veya iş dışında olduğunuz kişi olmanın keyfini çıkarmanız önemlidir.
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