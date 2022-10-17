Hangi işaretler artık iş değiştirmeniz gerektiğini gösterir?

İşten ayrılmak, hayatınızdaki en stresli durumlardan biri olabilir. Bir ekibin parçası olarak, uzun yıllar ya da çok kısa süre iyi hissetmediğiniz bir çalışma ortamında olabilirsiniz. Araştırmalara göre 50 yaşında bir insan kendine uyumlu işi bulmak için 12 farklı iş yerinde çalışmıştır.

Bu yazının başlığı bir şekilde sizi çektiyse ya da iş yeri değişikliği için bir araştırma içindeyseniz, size önemli maddelerle durumunuzu değerlendirme olanağı sunuyoruz.

İşte, 'İşten ayrılmalı mıyım' sorusunun cevabı...