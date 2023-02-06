Yıkılan 'cami minaresinin' parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinde yıkılan Hacı Abuzer Camisi minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,8 büyüklüğündeki
depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.
Minarenin parçaları, deprem nedeniyle evinden çıkmaya
çalışan Raziye Tanlap'ın üzerine düştü.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tanlap, yapılan müdahaleye
rağmen kurtarılamadı.
Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesi’nde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.
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