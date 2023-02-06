Yıkılan 'cami minaresinin' parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinde yıkılan Hacı Abuzer Camisi minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:05
Yıkılan 'cami minaresinin' parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.

Minarenin parçaları, deprem nedeniyle evinden çıkmaya çalışan Raziye Tanlap'ın üzerine düştü.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tanlap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesi’nde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.


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