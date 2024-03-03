Hem pratik hem leziz: İşte Kayseri'nin eşsiz lezzeti Kurşun Aşı tarifi...

KURŞUN AŞI TARİFİ YAPILIŞI

Kurşun aşının köftesi için; bulgur ve irmiği bir kaba alın ve üstüne bir su bardağı su ekleyip güzelce karıştırın.

5 dakika kadar bulgurun kabarması için bekleyin.

Ardından üstüne; yumurta, un, kimyon, salça ve tuzu ekleyip, güzelce yoğurun.

Misketten biraz büyük olacak şekilde yuvarlayarak, minik köfteler hazırlayın.

Soğanı ince ince doğrayın ve bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra, doğradığınız soğanları pembeleşene dek kavurun.

Üstüne salça ve toz biberi ekleyip, salçanın kokusu çıkana dek karıştırdıktan sonra, üstüne 7 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.

Tencere kaynamaya başlayınca köfteleri içine atın, 8 dakika kadar bu şekilde pişirin ve ardından haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek, bir tutam tuz ve bulyonu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.

3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

Ayrı bir tavada; üstü için gerekli olan zeytinyağı ve tereyağını eritin ve naneyi hafifçe kavurun.

Bir servis tabağına aldığınız kurşun aşının üstüne, kızdırdığınız naneyi dökün ve servis edin.

Afiyet olsun!