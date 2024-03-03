Hem pratik hem leziz: İşte Kayseri'nin eşsiz lezzeti Kurşun Aşı tarifi...
Kayseri yöresine ait Kurşun Aşı çorbası oldukça lezzetli ve doyurucu bir çorbadır. Nohutlu etli yemek olarak da bilinir. Bu pratik adımlar ile sizler de sofralarınızı renklendirin. Kurşun Aşı, özellikle soğuk kış günlerinde vazgeçilmez bir seçenek olmakla birlikte, lezzetiyle her daim sofraları süsleyen bir tat. Çorba sevenlerin favorisi haline gelen bu tarif, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Anadolu'nun muhteşem mutfağından bir lezzet olan Kayseri'de, kış aylarının vazgeçilmezi olan Kurşun Aşı tarifi, sofralarınıza sıcaklık ve zenginlik katacak bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Kayseri'nin geleneksel yemek kültürünü yansıtan bu nefis çorba, ince bulgur, haşlanmış nohut ve yeşil mercimek köfteleriyle bezenmiş muazzam bir lezzet sunuyor. Hazırlanışı oldukça pratik olan Kurşun Aşı, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. İnce bulgur, haşlanmış nohut ve yeşil mercimek köfteleriyle zenginleştirilen bu nefis çorba, sıcacık bir lezzet şöleni sunuyor. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden biri olan Kurşun Aşı, sofralarınızı şenlendirecek ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatacak. Peki hem pratik hem lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Kayseri'nin eşsiz lezzeti Kurşun Aşı tarifi...
KURŞUN AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Kurşun aşı için:
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1,5 su bardağı nohut
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
7 su bardağı sıcak su
Kurşun aşının köfteleri için:
1,5 su bardağı ince bulgur
2 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı sıcak su
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 silme tatlı kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 tatlı kaşığı tuz
Kurşun aşının üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
KURŞUN AŞI TARİFİ YAPILIŞI
Kurşun aşının köftesi için; bulgur ve irmiği bir kaba alın ve üstüne bir su bardağı su ekleyip güzelce karıştırın.
5 dakika kadar bulgurun kabarması için bekleyin.
Ardından üstüne; yumurta, un, kimyon, salça ve tuzu ekleyip, güzelce yoğurun.
Misketten biraz büyük olacak şekilde yuvarlayarak, minik köfteler hazırlayın.
Soğanı ince ince doğrayın ve bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra, doğradığınız soğanları pembeleşene dek kavurun.
Üstüne salça ve toz biberi ekleyip, salçanın kokusu çıkana dek karıştırdıktan sonra, üstüne 7 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.
Tencere kaynamaya başlayınca köfteleri içine atın, 8 dakika kadar bu şekilde pişirin ve ardından haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek, bir tutam tuz ve bulyonu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.
3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.
Ayrı bir tavada; üstü için gerekli olan zeytinyağı ve tereyağını eritin ve naneyi hafifçe kavurun.
Bir servis tabağına aldığınız kurşun aşının üstüne, kızdırdığınız naneyi dökün ve servis edin.
Afiyet olsun!
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