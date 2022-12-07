Hıdırnebi Yaylası nerededir? Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?
Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.
Hıdırnebi Yaylası nerededir?
Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Metinkale Vadisi'nin uzantısı olan bir yayladır.
İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.
Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdırnebi Yaylası, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor.
Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.
Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.
Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.
Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?
Hıdırnebi Yaylası, Trabzon’un merkezine 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Akçaabat-Düzköy yolunun 12. kilometresinden Güneybatı istikametine dönüp devam ettiğinizde kısa sürede yaylaya ulaşabilirsiniz. Dürbinar Mahallesi Ortamahalle Güzergahı da alternatif olarak kullanılmaktadır.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde