Hıdırnebi Yaylası nerededir? Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 14:48
<p><strong>Trabzon</strong> kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1<strong>600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası,</strong> etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.</p> <p><strong>Hıdırnebi Yaylası nerededir?</strong></p> <p>Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Metinkale Vadisi'nin uzantısı olan bir yayladır.</p> <p>İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.</p>

Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Hıdırnebi Yaylası nerededir?

Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Metinkale Vadisi'nin uzantısı olan bir yayladır.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

<p>Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.</p> <p>Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdırnebi Yaylası, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor.</p>

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdırnebi Yaylası, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor.

<p>Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.</p> <p>Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.</p> <p>Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.</p>

Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.

<p><strong>Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?</strong></p> <p><span style="font-family: 'Fjalla One', sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; background-color: #ffffff;">Hıdırnebi Yaylası, Trabzon’un merkezine 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Akçaabat-Düzköy yolunun 12. kilometresinden Güneybatı istikametine dönüp devam ettiğinizde kısa sürede yaylaya ulaşabilirsiniz. Dürbinar Mahallesi Ortamahalle Güzergahı da alternatif olarak kullanılmaktadır.</span></p>

Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?

Hıdırnebi Yaylası, Trabzon’un merkezine 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Akçaabat-Düzköy yolunun 12. kilometresinden Güneybatı istikametine dönüp devam ettiğinizde kısa sürede yaylaya ulaşabilirsiniz. Dürbinar Mahallesi Ortamahalle Güzergahı da alternatif olarak kullanılmaktadır.

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