Hıdırnebi Yaylası nerededir? Hıdırnebi Yaylası'na nasıl gidilir?

Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.