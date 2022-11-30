Karagüney Kanyonu dağcıların yeni rotası oldu

Aras Vadisi yanındaki Karagüney Kanyonu'nda da ilk kez yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, "Güzel bir vaha ve harika bir kanyon. ABD'nin Arizona eyaletindeki çölleri anımsatıyor. Yeni keşfettiğimizde burada muhteşem görüntülerle karşılaştık. Burası, hem doğa yürüyüşü hem de kaya tırmanışı yapmak isteyenler için ideal bir yer. Tüm dağcıların gelip burayı görmesini istiyorum." diye konuştu.