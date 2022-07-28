Hollanda'nın konuştuğu Türk anne: Satırlı hırsızı böyle kovaladı

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:19
<p>Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı <strong>Latife Peker</strong>, işlettiği fırını soymak için gelen satırlı soyguncuya<strong> 'toz bezi'</strong> ile müdahale etti.</p>

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker, işlettiği fırını soymak için gelen satırlı soyguncuya 'toz bezi' ile müdahale etti.

<p>Hollanda, Latife Peker'i konuşuyor. Konyalı Latife Peker'in Deventer kentinde işlettiği fırın soyulmak istendi. Peker'in işlettiği fırına gelen soyguncu, elinde satırla direkt olarak kasaya yöneldi.</p>

Hollanda, Latife Peker'i konuşuyor. Konyalı Latife Peker'in Deventer kentinde işlettiği fırın soyulmak istendi. Peker'in işlettiği fırına gelen soyguncu, elinde satırla direkt olarak kasaya yöneldi.

<p>Peker, fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz beziyle püskürttü.</p>

Peker, fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz beziyle püskürttü.

<p>O anlar güvenlik kamerasına yansırken Latife Peker, yaptığı hareketle ülkede <strong>'cesur anne'</strong> ilan edildi.</p>

O anlar güvenlik kamerasına yansırken Latife Peker, yaptığı hareketle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

<p>Peker'e çok sayıda destek mesajı yağdı.</p>

Peker'e çok sayıda destek mesajı yağdı.

<p>Üç çocuk annesi Peker, o anları şöyle anlattı:</p> <p><em>"İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi."</em></p>

Üç çocuk annesi Peker, o anları şöyle anlattı:

"İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi."

<p><em>"Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi..."</em></p>

"Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi..."

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