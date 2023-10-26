İngiliz uzman açıkladı: Köpek saldırısında yapmanız gereken 3 şey
Geçen ay Staffordshire'da iki köpeğin saldırısına uğrayan bir adamın hayatını kaybetmesi ve 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da ciddi şekilde yaralanmasıyla birlikte Birleşik Krallık'ta son aylarda köpek saldırıları ana gündem maddelerinden biri oldu.
Saldırıların artması sonucu Başbakan Rishi Sunak, yıl sonuna kadar bazı cinslerin yasaklanacağını duyurdu...
West Midlands Polisi geçtiğimiz günlerde Sky News'e yaptığı açıklamada, son altı ay içerisinde tehlikeli köpeklerle ilgili 800 olaya müdahale edildiğini söyledi.
Rakamlar bu kadar yüksekken, West Midlands Polis Köpek Birimi başkanı Müfettiş Leanne Chapman, saldırıya uğramanız halinde neler yapmanız gerektiğini açıkladı.
İşte, Chapman'in önerileri:
1) Size önerimiz kollarınızı kavuşturmanız, onlara arkanızı dönmeniz ve kesinlikle kaçmamanız. Eğer kaçarsanız, köpeği sizi kovalaması için cesaretlendirmiş ve bunu bir oyuna dönüştürmüş olursunuz.
2) Eğer köpek sizi ısırıyorsa, mümkün olduğunca hareketsiz kalmaya çalışın ve köpekle mücadele etmeyin.
3) Birisi gelip köpeğin o saldırgan refleksini durdurmak için tasmasını tutmaya çalışırsa, yavaş hareketlerle yara almayı önlemeye çalışın.
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