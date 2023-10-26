İngiliz uzman açıkladı: Köpek saldırısında yapmanız gereken 3 şey

Geçen ay Staffordshire'da iki köpeğin saldırısına uğrayan bir adamın hayatını kaybetmesi ve 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da ciddi şekilde yaralanmasıyla birlikte Birleşik Krallık'ta son aylarda köpek saldırıları ana gündem maddelerinden biri oldu.

Saldırıların artması sonucu Başbakan Rishi Sunak, yıl sonuna kadar bazı cinslerin yasaklanacağını duyurdu...